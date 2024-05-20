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香港九龍城打造型格社區 增壁畫供打卡 主題潮、泰文化

香港新聞組／香港20日電
「龍城」區內樓宇和街道設計構想圖。（取材自市建局網誌）
「龍城」區內樓宇和街道設計構想圖。（取材自市建局網誌）

香港市建局表示，將以多元化方法更新九龍城「龍城」區，包括增強泰國、潮洲文化，吸引更多旅客到訪，當中包括資助8幢大廈美化外牆，首幅外牆壁畫設於城南道增褔樓最快明年第二季完成，又提出強化「小街飲食文化區」的地區形象，希望讓該區成為全球「最型格社區」之一，擦亮「最佳旅遊地」招牌。

香港電台報導，旅遊學者、職業訓練局項目經理黃家榮表示，九龍城本身具有「小泰國」的獨特性，應該好好利用，是全港最適合設立大型壁畫標榜泰國文化的地方，壁畫坐落位置最好離遠也能看見，吸引附近經過的車流和人流。他表示，海外很多旅遊景點透過大型壁畫增加吸引力，令途經旅客即使未能到訪，也能留下深刻印象。

他說當區有很多潮、泰和歷史悠久的本地食肆，建議重建後盡量以地鋪形式展現，吸引旅客光顧。如日後希望吸引更多旅客，重建規畫時應考慮增加旅遊巴泊車位和上落客位，令交通配套更完善。同時，市建局也會在毗連的打鼓嶺道休憩花園，以飛機為活化主題，呈現舊啟德機場的歷史元素。

九龍城區議員李超宇說支持美化社區，市建區計畫涵蓋當區特色元素，整體有助提升社區氛圍，加深市民對社區的了解和居民的歸屬感。他又說選址於城南道增褔樓，試行設置首幅外牆壁畫非常適合，大廈靠近天橋，猶如九龍城的「門口位」，容易讓市民留意到九龍城的特色。

至於會否擔心人流增加導致環境衛生問題，李超宇認為並非絕對有關係，美化工程一定有助提振地區經濟，如果僅憂慮衛生問題而不開展相關工作，是「斬腳趾避沙蟲」。

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