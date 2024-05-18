YouTube移除「願榮光」後 港府促其他平台遵令 Meta、Spotify未回覆

YouTube平台日前表示將遵守香港「願榮光歸香港」禁制令，港府致函其他網路平台提醒須遵守；圖為2019年反送中運動期間，不少香港示威民眾在多處聚集合唱「願榮光」。（美聯社）

美國影片平台YouTube 日前公開表示將遵守香港 上訴庭臨時禁制令 ，限制在香港不能瀏覽部分《願榮光歸香港》影片。據明報報導，港府資訊科技總監黃志光近日曾致函其他科技公司或網路平台，提醒須遵守臨時禁制令。資科辦回覆查詢時證實，黃志光曾就臨時禁制令通知「網上音樂分享平台及討論平台」等持份者，「向他們提供了禁制令及上訴庭的判辭的副本」。資科辦回覆時未披露發信的公司名單或數量。科技公司Meta、蘋果香港、音樂串流平台Spotify等截稿前未回覆查詢。

另外，YouTube在港屏蔽《願榮光歸香港》影片做法在美國引起爭議。據報導，YouTube創辦人陳士駿表示，個人相信任何跨國公司都要遵從其所在運作的國家或地區規定。他舉例，如果美國規定禁止暴力或裸露片段，或泰國禁止褻瀆王室，若YouTube想繼續在這些地方運作，便須遵守規定，「相同的做法也切合YouTube如何在香港運作」。離開YouTube多年的陳士駿強調只是個人意見，不代表YouTube或Google。

報導稱，除YouTube外，多個社交媒體平台仍可搜尋到《願榮光》片段。資科辦表示，黃志光曾就臨時禁制令通知持份者，「以確保相關網上平台了解臨時禁制令的內容及遵守經營當地的法規」。

不過，美國部分政界質疑YouTube做法。美國國會及行政當局中國委員會及眾議院中國問題委員會均批評YouTube屈服港府或北京，前者稱會進一步打擊香港言論自由；後者則說美國科技公司應維護言論自由。

監察言論自由的英國非政府組織「第19條組織」（Article 19）亞洲數碼主任Michael Caster也質疑，上訴庭臨時禁制令不符合國際人權法，指聯合國《工商企業與人權指導原則》呼籲公司盡可能站在國際人權法的一邊，他稱Google及任何受影響公司循可行法律途徑挑戰臨時禁制令。