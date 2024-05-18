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還押15月 蔡天鳳前家姑20萬保釋 滿頭白髮攜藥袋

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）被殺害肢解案，前家姑李瑞香17日獲准保釋，於傍晚在親友的陪同下，快步離開金鐘高等法院內懲教署羈留室，全程沒有作出任何回應。

香港01報導，歷經逾一年的風波後，64歲李瑞香已由原來一頭濃密的黑髮，變成目前滿頭灰白色頭髮。現場所見，她手持一個巨型透明膠袋，內裡分別裝有一樽疑似是強生及施巴的沐浴露、一盒美托洛爾藥物，以及其他紙張及生活用品。

明報報導，蔡天鳳去年2月被殺害碎屍，前夫鄺港智一家四口被捕。被告李瑞香2023年2月27日首次提堂，還押逾15個月後，17日由大律師林芷瑩代表申請保釋。她被控於2023年2月22至23日期間意圖妨礙司法公正而作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即妨礙和阻擾警務處對鄺港智的調查和拘捕及其後因該調查和拘捕而引起的法律程序，方法是催促鄺港智離開即將被調查的地點；向警務處提供虛假或誤導資料；建議張燕花不向警務處提供資料或提供虛假或誤導資料。

據報導，張官聽畢控辯雙方陳辭後，批准李瑞香以10萬元現金擔保、其外甥提供10萬元人事擔保外出，其間不得離港、兩周內須交出旅遊證件、居於報稱住址，以及每周去屯門警署報到三次。被告不得直接或間接接觸控方證人，亦不得踏足與案有關的單位。

翻查資料，死者前大伯鄺港傑、前家翁鄺球、前夫鄺港智被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，案件交付高院審理。「KOL」潘巧賢和遊艇公司職員林舜則被控串謀妨害司法公正罪，6月12日將在九龍城裁判法院再訊。

蔡天鳳 香港 高院

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