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香江觀察／新冠從未遠離 流感頻肆虐

香港特派員 李春
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

數年來，新冠病毒的陰影在香港驅而未散，冬季流感更頻頻肆虐。近日香港又傳出新冠病毒有新變異株的消息。同期快入夏香港的冬季流感還沒有走的意思，小童（兒童）中招瀕危的消息再度傳來。

香港衛生防護中心最新公布，在香港汙水監測中，檢測到被世界衛生組織列為需密切監察的新冠病毒變異株KP.2，占整體約15%。中心說，KP.2是JN.1後代譜系之一，暫時未有證據顯示KP.2會引致更嚴重疾病。

新冠病毒在香港人心目中不是去而復來，更像一直沒遠走。按香港衛生防護中心說法，香港本地新冠病毒活躍程度與過去數周相若，呼籲高危人士前往公眾地方應戴上口罩，並應在接種上劑疫苗或感染新冠至少六個月後接種額外一劑加強劑。

香港大學港大內科學系傳染病科主任孔繁毅則指，新冠病毒變異株KP.2在兩至三個星期後，會取代JN.1成為本地主流病毒株。而KP.2和JN.1的特性相似，同樣具高度傳染性，一名病人可傳染14至15人，且具有免疫逃逸的特性，如果抗體水平偏低，感染機會就較大。雖然其致病性不是很強，但對長者和長期病患者等高危人士就有較高風險。

香港除新冠感染數字再攀升，現仍在流感高峰期，現有兩宗兒童感染甲型流感嚴重個案，兩名六歲女童臨床診斷均為甲型流感併發嚴重肺炎，一人情況危殆、一人嚴重。醫學專家說，現正爆發的冬季流感高峰期，絕對可能延續至夏季，意味兩個流感季節會緊接出現。

香港 流感 檢測

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