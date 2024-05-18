港數字人民幣錢包 手機可開戶、「轉數快」充值 內地26區通用

香港金融管理局17日表示擴大數字人民幣在香港的試點範圍，用戶可以香港手機號碼在香港開立並使用數字人民幣錢包，可用於跨境支付；圖為中國工商銀行展示的數字人民幣錢包。（中新社）

數字人民幣擴大在香港 的跨境試點，是今年初人民銀行公布的增強兩地金融合作「三聯通、三便利」中的其中一項。為提升跨境支付服務效率和用戶體驗，香港金管局及人民銀行17日公布，擴大數字人民幣在香港的試點範圍。

大公報報導，在內地市場方面，截至今年4月底，已開展數字人民幣試點的地區橫跨17個省市合共26個地區，涉及逾1000萬個實體商戶；部分內地線上商戶亦接納數字人民幣。

金管局表示，即日起數字人民幣錢包將全面開放，香港居民現時只需以香港手機號碼，即可在香港開立及使用個人數字人民幣錢包，是內地以外首個本地居民都能開立數字人民幣錢包的地區。

即日起，用戶只需下載由人民銀行數字貨幣 研究所開發的e-CNY應用程式，然後自行選擇四家運營機構（中國銀行、工商銀行、建設銀行和交通銀行）提供的電子錢包。每個電子錢包都設有限額，單筆支付金額是2000元（人民幣，下同，約276美元），每日累計支付金額是5000元。

據報導，金管局副總裁李達志指出，限額是以每個電子錢包獨立計算，而同一名用戶可以開立多個錢包。數字人民幣錢包現時只能用於零售支付用途，不能用作個人之間（即P2P）轉帳。金管局助理總裁（金融基建）鮑克運表示，日後如要推行P2P轉帳，前提是要落實實名認證安排，此外也有其他法規考慮，金管局與內地正著手研究相關的技術安排。

雖然電子錢包4家運營機構都是內地商業銀行，香港用戶可透過本地17間零售銀行，經快速支付系統「轉數快（FPS）」為錢包增值。

應用場景方面，李達志稱，本港現時約有300個商戶接受數字人民幣，預料日後會逐步擴大。香港電訊表示，旗下門市及電子商務平台，如io.t by HKT、csl、1O1O及The Club等，將由第三季起接受客戶以數字人民幣付款。集團亦正積極探討透過旗下流動電子收款機「智能POS」，支援數字人民幣收款。

數字人民幣

數字人民幣（e-CNY）是由中國人民銀行發行的數字形式法定貨幣，以電子形式支付，與人民幣1：1兌換，2019年起在內地多城實施試點。

轉數快

「轉數快」是全面接通香港銀行及儲值支付工具營運商的平台，可隨時隨地進行個人與個人（P2P）之間轉帳、電子錢包增值及網上購物。