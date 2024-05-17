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港股成交破2000億 創近1年半新高

香港新聞組／香港17日電
香港恒生指數16日收市報19376.53點，上升302.82點，升幅為1.59％，成交金額為2048.99億港元。（中新社）
香港恒生指數16日收市報19376.53點，上升302.82點，升幅為1.59％，成交金額為2048.99億港元。（中新社）

港股延續近一個月強勢，美國核心通脹創三年新低令聯準會減息預期再升溫，刺激美股三大指數齊創新高，恒指站穩萬九關後，14日略回吐41點，佛誕假期後16日復市迅即反彈超過300點，見逾九個月收市高位，科指更五連升累漲5.2%，大市成交額一舉突破2000億港元(約256億美元)，創17個月新高。

綜合媒體報導，傳中央要求國有銀行協助地方政府收購未售樓盤，內房股急升，龍湖集團升近11%，是升幅最大藍籌股；世茂集團、融創中國、萬科企業都升逾一成。 物管、金融、本地地產、博彩股都升。汽車股個別發展。創科逆市跌逾5%，是表現最差藍籌股。

華寶證券分析師王驊表示，港股股息率在全球範圍內具備優勢，近期減免港股通投資紅利稅的討論，推動港股高股息板塊集體走強，未來內外宏觀環境發生積極變化，港股紅利資產或持續展現配置價值。

輝立證券董事黃瑋傑指出，港股大成交並升至現水平，一定程度預先反映利好因素。由於大市已站在萬九點關口以上，並高於250天牛熊線（17652點）近一成，若再有利好消息出台，且市場反應正面，大市仍有機會繼續向上。一旦缺乏利好催化劑，或好消息出現後，重磅股或大市表現冷淡、不升反跌的話，需要小心可能出現回吐壓力。

另一方面，為提升香港吸引海外交易所買賣基金（ETF）競爭力，證監會16日發表經修訂通函，容許採用聯接基金結構的證監會認可聯接ETF，在符合某些條件情況下，根據簡化規定投資於來自不同市場的海外上市ETF，當中包括主動型ETF。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，進一步簡化適用於聯接ETF的規定，將為ETF發行人節省成本和提供靈活性，並拓闊投資選項，確保維持適當的投資者保障水平。

根據由即日起生效的簡化規定，將涵蓋被動型及主動型ETF，而無需證監會許可；將不限於特定基金類別，前提是具有相當規模的管理資產及良好往績紀錄；及必須設有適當保障措施和方案計畫，確保其提供的投資者保障與證監會認可ETF有高度可比性。

證監會表示將與業界保持溝通，商討能促進市場發展及有利香港整體市場的措施。

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