港低層公僕加薪指標5.47% 26年新高 港府：未必照跟

香港薪酬趨勢調查委員會16日公布公務員薪酬趨勢調查初步結果，高中低層公僕加薪指標介於4.01至5.47%；圖為香港公務員於午休時出行。（中新社）

香港 薪酬趨勢調查委員會16日公布2024年薪酬趨勢調查結果，將作為公務員薪酬趨勢總指標。數據顯示，高、中、低層公務員薪金級別的薪酬趨勢總指標分別為5.05%、5.35%及6.63%，扣減遞增薪額後的淨指標分別為4.01%、4.32%、5.47%。調查結果高於去年的加幅，其中低層公務員加幅更是自1998年、26年以來最高。

綜合媒體報導，假設港府 跟從調查結果加薪，低層公務員以一名起薪點1萬6695元（港元，下同，約2140美元）的助理文書主任為例，每月可獲加薪913元；中層公務員，例如二級行政主任起薪點是3萬2430元，每月加薪1400元；高層公務員，例如高級行政主任起薪7萬7851元，每月加薪3122元。

港府公務員事務局常任秘書長梁卓文表示，該指標並非政府加薪的建議，亦非行會考慮調薪的唯一因素，政府「未必一定跟隨淨指標」。

薪酬研究調查組昨晨向薪酬趨勢調查委員會提交2024年薪酬趨勢調查報告。該委員會主席李律仁表示，該調查只是初步結果，並不是委員會向政府建議的幅度，委員會將於22日討論後，向港府提交經確認的調查結果。

華員會秘書長兼薪趨會委員蔡冠龍指出，各行各業都加人工搶人才，認為加幅符合預期。「本地經濟正在復甦，多個企業正爭奪員工，今次調查結果符合一般印象。」他強調，華員會將檢視調查公司有否問題，例如漏報花紅等，確認調查結果後，會再考慮政府財政狀況、經濟增長、公務員士氣等因素，向港府提出建議。

資深人力資源顧問周綺萍認為相關加幅過高，「即使疫情 前，我們也沒有多少年出到這麼高的數字，和商界現實狀況有很大距離。商業機構或公司財政困難的時候，不會理行業或者業界加多少，口袋沒錢的時候，自然就要面對現實，就是沒能力加薪。」

周綺萍表示，今年經濟復甦不似預期，雇主調薪傾向保守，而政府亦面對財赤，相信按照淨指標為公務員加薪可能性低。

另外，香港公務員持續流失，2022/2023年度公務員流失人數為1萬126人，流失率為5.7%，當中逾半屬於退休，而辭職數為3863人，較2022/2023年增加129人，革職者則增至47人，較2021/2022年度增加12人，增幅近35%。

而公務員流失的年齡層方面，60歲或以上有輕微增加，由2021/2022年度的4100人增至4156人，而30至40歲以下亦由1367人增至1517人，即增加150人；20至30歲以下有997人；40至50歲以下有965人；50至60歲以下有2490人。