追風逐浪不聽勸 港擬罰2000元囚14天 製影片、加強泳灘廣播

香港政府將對惡劣天氣下追風不聽勸的民眾果斷執法，舉例違反沙灘禁令者可罰款2000元及監禁14天。（新華社）

去年香港 經歷極端天氣，多區水浸及山泥傾瀉。港府 16日公布多項應對措施，包括在惡劣天氣下呼籲市民切勿「追風逐浪」，若無視勸喻會果斷執法及檢控。

綜合媒體報導，副保安局長卓孝業稱，現時法例賦予當局有需要時封閉海灘或郊野公園，若有人未經許可進入屬違法，舉例違反沙灘禁令者可罰款2000元（港元，下同，約256美元）及監禁14天。他呼籲「不要只為追求刺激或成就感而嘗試與大自然作對，你是不會成功的」，否則只是罔顧個人生命安全及置拯救人員於危險境地。

據報導，港府16日公布強化應對極端天氣的四大策略及措施。政務司長陳國基稱，要確保颱風季節來臨前充分部署，應對極端天氣或帶來的嚴重威脅。過往不時有人在颱風下追風逐浪，他認為市民不應以身犯險，當局執法時會情理兼備，「看看該人是不知情或是有意去做」，若屢勸不改會執法，期望起阻嚇作用。

陳國基表示，康文署會加強宣傳教育，如製作影片及加強泳灘廣播。

卓孝業表示，香港有數個衝浪熱點，去年颱風小犬及蘇拉襲港期間曾派員勸喻人們離開，但有些人屢勸不改。他稱，有些市民或許不知情，例如在山上遇到大暴雨 ，但過去三年、截至去年9月，當局曾出動35次山嶺或水面救援，全部均在惡劣天氣警告下，反映相關者並非不知情。

對於執法依據及罰則，卓孝業稱現行法例賦予政府封閉海灘及郊野公園等，未得進入是違法，故會票控及其他行動，康文署有相關法例，可被罰款2000元及監禁14天。他又說，惡劣天氣來臨時，執法人員不會主動調查，因要確保人身安全。

另外，香港有六萬多個人造斜坡，發展局辨識了約500個設通道的人造斜坡，已完成過半巡查，當中約5%、即10多個斜坡需簡單維修，餘下巡查預計本月底完成。局方稱，相關部門正為約100萬棵位處人流和車流較高地區的樹木做風險評估，預計風季前完成跟進。

路政署將於今年7月或之前完成於16條行人隧道安裝水浸警告系統，並完成研究重要道路基礎設施的抵禦水浸能力，制訂應對措施，預計今年第三季展開設計，工程料於明年初起陸續分階段開展。