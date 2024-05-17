梅西缺陣港賽 主辦方應賺卻變虧蝕 向國際邁阿密索賠

阿根廷球王梅西2月4日沒有在國際邁亞密對香港隊表演賽上場，導致主辦方Tatler應賺變蝕，近日憤向國際邁阿密索償；圖為梅西11日在加拿大蒙特婁出賽。（路透）

阿根廷球王梅西 （Lionel Messi）效力的國際邁阿密CF（Inter Miami CF）2月對香港 隊表演賽，梅西沒出場，引發風暴；主辦方Tatler Asia後來宣布退款一半。消息指出，Tatler Asia擬向國際邁阿密採取法律行動，就梅西表演賽沒上場帶來的損失索償。

香港01報導，據當日披露的Tatler綜合損益表，賽事原本預計賺1300萬元（港元，下同，約166.6萬美元），但退款合共約5600萬元後，最終虧4300萬元。對於梅西後來於數日後的日本賽事上陣，Tatler當時形容感到「又被打了一記響亮的耳光」。

據報導，主要經營奢華生活雜誌、網站和電子商務等的Tatler Asia，與國際邁阿密CF所簽的合約，2月4日在香港的表演賽，戲金達650萬美元，折算約港幣5000萬元，占門票收入約一半，這還未計其他商業資助。

根據Tatler於2月9日宣布回水一半時提供的綜合損益表，表演賽總收益達近1.57億元，扣除1.4億開支，包括活動製作費、門票佣金，大球場租、法律和諮詢費用等，原本淨賺1300萬，在退款共約5600萬元後，最終虧4300萬元。

據了解，如果一切順利，Tatler可因獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，得到1500萬元配對撥款和100萬元場地補助金資助，合供1600萬元，利潤升至2900萬元。

據報導，對於梅西未於表演賽上陣，Tatler表示，向所有對賽事感到失望的球迷致歉，稱原希望這項活動成為香港的驕傲，為此目標奮鬥了數個月，可惜最後卻令各位失望和心碎。

Tatler表示，令主辦方感到傷心的是在場球迷似乎未有得到應有的尊重。主辦方得悉梅西未能上場作賽時，曾要求國際邁阿密管理層敦促梅西在球迷面前亮相，並親自向球迷解釋未能上陣的原因，惜最終未有發生。

報導稱，主辦方表示，為舉辦該盛事，投資 達數百萬美元及付出了數個月的努力，過去45年一直期望可以創造一個具有標誌性的時刻，以支持政府的努力，讓世界記住香港的精采，可惜對於所有購票入場觀看梅西作賽的球迷來說，「這個夢想已經破滅」。