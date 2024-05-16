非本地研究生可兼職試行2年 人才留港意願提升

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 特區港府 近年致力搶人才，除推出高才通等新簽證種類，亦為非本地學生在港從事兼職提供便利，讓他們提前體驗香港職場環境，提升留港工作意欲。特首於2023年施政報告提出，自去年11月起，將會暫免在港就讀的全日制非本地研究生參與兼職工作的限制，試行兩年。

大公報報導，對於這個為港漂而設的「搶人才」、「留人才」新政策，有學生認為政策有助增加工作經驗，更加了解香港職場和就業環境，並指香港職場環境較友好，將會考慮留港工作；亦有學生指出，香港實習求職回應率較內地低約兩成，認為較難找到合適實習機會，而僱主未必了解最新政策，港府宜多作解說。

在香港中文大學修讀商科的楊同學，目前正在「四大」之一（即四大會計師事務所）實習，她過去在內地的「四大」實習過，積累不少經驗。楊同學直言，在內地實習時壓力較大，而香港的上司則只要求她在規定時間內完成工作，更有「邊界感」，「比較少Push我們，我目前也不需要長時間加班。」

「我認為香港的帶教同事有很好的國際化視野。」楊同學表示，自己在香港實習期間，主要面向國際市場，處理一些海外的工作，這是她在內地實習期間沒有接觸過的部分。

對於港府暫免非本地碩士生參與兼職限制的有關政策，楊同學於去年11月已獲發更新後的「不反對通知書」，認為有關政策可以幫助自己提前了解香港職場環境。楊同學表示，希望留在香港繼續工作，還特意自學廣東話，如今已能流利表達。

楊同學亦有營運自己的社交媒體帳號，曾發布了數條關於自身實習經歷的帖文，獲得數百個點讚及收藏，還有多位網友留言詢問「IANG簽證在香港好找工作嗎？」「結課後持學生簽證 可以實習嗎？」反映不少非本地生對在港實習或工作有興趣。

來自浸會大學的周同學稱，香港的工作環境很吸引，職場友好、平和，雖然他不會說粵語，但工作時會使用英語，因此影響不大。周同學坦言，自己原本打算畢業後返回內地，但這段實習經歷增強了他的留港意願。