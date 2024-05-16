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夏寶龍稱澳門是「掌上明珠」 盼工商界擦亮國際名片

香港新聞組／香港16日電
中共國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍15日繼續在澳門進行考察調研，別與各社團負責人舉行座談，並與學校師生互動交流。圖為夏寶龍（右三）考察澳門街坊會聯合總會下屬坊眾學校。（中新社）
中共國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍15日繼續在澳門進行考察調研，別與各社團負責人舉行座談，並與學校師生互動交流。圖為夏寶龍（右三）考察澳門街坊會聯合總會下屬坊眾學校。（中新社）

港澳辦主任夏寶龍15日考察澳門行程踏入第三天，到訪澳門婦女聯合總會期間提及當地應鼓勵青年生育，同時做好托兒、長者服務等配套。

明報報導，夏寶龍14日會見澳門工商界，稱澳門是國家的「掌上明珠」，「澳門有求，祖國必應，祖國永遠是澳門的堅強後盾」，冀工商界將澳門國際大都市的「金名片」擦得更亮，預告惠澳措施陸續有來。

據報導，夏寶龍今年2月訪港，據悉與立法會議員會面期間，亦提到中央一直支持香港發展，是國家的「掌上明珠」。

報導稱，訪澳行程踏入第三日，夏寶龍昨走訪多個基層社團，其中下午到澳門婦聯參觀社區服務設施。婦聯永遠會長賀定一表示，夏寶龍期望婦聯鼓勵生育，同時做好支援配套，包括托兒和長者服務，減少青年生育的後顧之憂。夏寶龍亦到訪澳門工聯總會，理事長李從正稱夏寶龍主要關注會員發展、當地基層社會管理等議題。

報導說，夏寶龍前日到訪澳門中華總商會，港澳辦發稿引述他會見商界時，形容澳門是國家的「掌上明珠」，提到中央先後增加10個內地城市赴港澳「個人遊」，預告更多惠澳措施陸續有來。

報導指出，夏寶龍寄語商界全力支持澳門特首及政府依法施政，將澳門國際大都市「金名片」擦得更亮，包括加快推動落實經濟適度多元發展，主動對接粵港澳大灣區、支持澳門政府做好橫琴開發。夏寶龍又鼓勵商界協助提升澳門的國際影響力，拓展與歐盟、東南亞國家等聯繫，特別是發展中葡商貿合作服務平台。

澳門 東南亞 灣區

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