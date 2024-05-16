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李嘉誠與港鐵合作建案賣破紀錄 新界建案再折價32%

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港富豪李嘉誠家族旗下長實集團最近正在打折出售香港新界「#LYOS」建案住房。該公司在聲明中表示，分層單位（因交易取消而重新流入市場）最多降價25%，複式單位最多降價32%。彭博行業研究認為，新鴻基與恒基兆業等開發商可能跟進降價。

一段時間以來，香港開發商紛紛降價以求清理庫存，並把握今年初香港房市「撤辣」（指解除各種房屋購買限制）後需求增長機會。不過，雖然短期內交易升溫，但能否持續，讓許多人保持謹慎觀望態度。

證券時報報導，此前，長實集團旗下港島Blue Coast項目的住宅4月定價就比周邊競爭對手低約20%；鷹君集團位於何文田的住宅起初定價也比附近一年前推出的新建案低約30%。

對於長實集團項目打折出售，彭博行業研究指出，這可能會衝擊中古屋價格，並使開發商的利潤面臨更大的風險，因為可能會有更多在打折前買入的買家取消交易。

目前香港房價自2021年高點回落已超過20%，背負住宅抵押貸款宗數攀升至2024年第1季末的3萬2073宗，創近20年新高。上述兩組數據讓一些市場人士擔憂香港會重演2003年房市泡沫噩夢。

此外，戴德梁行數據顯示，香港2024年第1季辦公大樓空置率按年增加2.5個百分點至19.6%，創近八年新高；另據《香港物業報告 2024》的初步統計數據，2023年辦公大樓落成量顯著下跌約54.7%。顯示作為開發商主力的香港商業大樓情況也不樂觀。

港府全面「撤辣」後，香港首富李嘉誠旗下長實集團與港鐵合作開發的建案「Blue Coast」，銷售破紀錄，現場排隊幾百公尺，甚至出現平均66人搶一套房的盛況。

 據《每日經濟新聞》、《界面新聞》等媒體報導，4月6日，由長實集團與港鐵合作開發的建案「Blue Coast」，開盤推售422 套房，現場排隊人群綿延數百公尺，最終銷售近 75 億港元，創下香港《一手住宅物業銷售條例》2013 年 4 月上路以來新盤單日銷售金額最高紀錄。「Blue Coast」被擠爆，顯示出了港府「撤辣」的威力。

 「這個清明節，香港密度最高的地方就有三個，一個是去深圳山姆的路上，二是去墓園掃墓的路上，還有一個是去李嘉誠售屋現場的路上。」一位香港房產仲介人員開玩笑說。

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