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YouTube遵令封32條「願榮光」片 fb、IG、X仍可搜到

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

Google旗下影音平台YouTube15日表示，遵守香港法庭對港獨歌曲「願榮光歸香港」的禁制令，限制香港用戶瀏覽32條影片，即時生效，但稱對香港法庭裁決失望，將考慮上訴。記者嘗試登入禁制令列出的32條影片，YouTube會顯示影片受法庭命令限制而無法觀看的訊息，而YouTube及其他音樂串流平台仍有大量含有相關「願榮光歸香港」歌曲但未列禁制令的影音可選播。

大公、文匯報報導，行政會議成員、資深大律師湯家驊形容，YouTube僅限制瀏覽32段影片只是「最低限度」遵守法令，「若容許32條片以外的其他版本仍可搜尋、下載，他們就仍未完全遵從法令要求，仍可能被視為藐視法庭。」

YouTube15日稱會遵守香港法庭對歌曲「願榮光歸香港」的禁制令，在完成系統處理後，有關歌曲連結，不會再顯示在香港的Google搜尋引擎結果，但對法庭的命令表失望，裁決令人質疑「港府促進數碼經濟及恢復香港營商聲譽的工作」，稱會繼續考慮上訴的選項，以促進獲取資訊。

成員包括Google、Meta、蘋果公司、X、Yahoo等「亞洲網路聯盟」表示，不評論個別成員行動，指聯盟正在評估禁制令對企業的影響，宣稱自由開放的網路，是香港銳意發展為國際創科中心的基礎。

記者15日在YouTube嘗試搜索「願榮光歸香港」，仍發現有影片可以觀看，當中包括大量獨畫獨曲的「Ricker Choi」、頒禁制令後才上傳的「願榮光歸香港─250人大合唱」，其他相關內容也都「完好無損」。即使部分影片在YouTube中已無法觀看，Google中依然會搜尋到相關影片的資料，而Facebook、Instagram、Ｘ平台、KKBOX等平台，仍可搜尋到有關影音。

湯家驊表示，YouTube的做法是最基本、負責任和尊重法治的做法，至於應否把歌曲在全球平台下架，要視乎YouTube對社會責任的承擔，他指禁制令雖未必涵蓋全球，但如果公司在香港賺錢，應尊重香港法律，認為是國際企業良心問題。

針對YouTube聲稱，法庭裁決令人質疑香港政府促進數碼經濟云云，湯家驊認為無事實根據，法庭處理的是危害國安的事，若認為禁令不公平，可向香港法庭申訴，要求修正或澄清。

香港 YouTube Google

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