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香港的士准加價 起表增0.25美元 料7月上路

香港新聞組／香港15日電
香港行政會議批准的士加價，市區、新界及大嶼山的士落旗收費增加2港元，預料7月實施新收費。（中新社）
香港行政會議批准的士加價，市區、新界及大嶼山的士落旗收費增加2港元，預料7月實施新收費。（中新社）

香港的士業界相隔近2年再獲批加價，據悉，行政會議14日通過的士加價申請，但加幅低於業界要求。預料7月實施新收費。

明報報導，市區的士（紅的）、新界的士（綠的）和大嶼山的士（藍的）起表價一律加2元（港幣，下同，約0.25美元），分別增至29元、25.5元及24元。首段收費每跳表增加2毫，分別增至2.1元、1.9元及1.9元；後段收費每跳表則增加1毫，增至1.4元、1.4元至1.6元。港府將會在22日向立法會提交相關修例，並以先訂立後審議程序調整的士收費。

據報導，運輸及物流局發言人表示，等候時間的收費會因落旗（起表）後跳表收費提高而相應調整，而其他附加收費則維持不變。

報導稱，行會召集人葉劉淑儀指，讓的士加價屬合理，指香港的士收費在全球大城市而言不算高昂，而且的士經營成本也上漲。不過，她指行會批出的加幅比的士行業要求的幅度為低。

報導指，民主黨交通政策發言人韓俊賢認為，的士行業整體服務質素能否隨加價提升，才是市民最關心的問題，稱早前一系列有關的士行業服務提升及改善的措施，成效有待觀望，形容的士行業的改革「長路漫漫」。

報導說，的士對上一次加價為2022年7月，當時所有的士起表一律加3元，目前紅的、綠的和藍的起表價分別為27元、23.5元和22元。的士業界早前向港府申請加價，建議紅的、綠的及藍的起表分別加5元、4.5元及6元。

另據香港01報導，的士業界2023年3月就加價申請方案達成共識，要求市區的士起錶加5元至32元，新界的士加4.5元至28元，大嶼山的士加價6元至28元。業界解釋近年的士保險費、墊底費增加一倍，惟的士收費落後通膨，加價亦少於每年按機制檢討票價的港鐵。

香港 港府 民主黨

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