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港迎內地8市個人遊 每人送25.6美元禮券 派發3萬份

香港新聞組／香港15日電
香港特首李家超再感謝中央擴大赴港「自由行」，旅發局將向該8個城市的「個人遊」旅客派發200港元優惠券；圖為尖沙咀海濱。（中通社）
香港特首李家超再感謝中央擴大赴港「自由行」，旅發局將向該8個城市的「個人遊」旅客派發200港元優惠券；圖為尖沙咀海濱。（中通社）

香港旅遊業持續向好，旅遊發展局14日公布，4月份有近340萬人到港旅遊，按年上升17.3%，首四個月累計1462萬人次，按年勁升一倍。中央政府近日宣布再開放八個城市赴港澳「個人遊」，特首李家超14日表示，估計一年可為香港帶來約30萬旅客、涉及約12億至15億港元（約1.5至1.9億美元）消費額，旅發局會加強推廣，包括向該八個城市的到港旅客派發200港元（約25.6美元）優惠券，初步估計將派發3萬份優惠券。

大公報報導，有關消息引起熱烈反響，有新增個人遊城市的市民形容驚喜不斷，吸引他們爭取成為首批個人遊旅客。李家超表示，新增個人遊城市的民眾，喜好和消費模式各有不同，香港業界必須求變創新吸引旅客。旅遊業人士表示，需突出香港特色，例如發展深度遊、親水等行程吸引旅客。

李家超14日在行政會議前會見傳媒時表示，新增的八個城市均是高消費群城市，去年GDP共約2萬8000億元人民幣（約3871萬美元），當中五個城市所屬的省份或自治區的GDP增幅排在全國前六名，他們到港旅遊期間，在酒店、餐飲、零售等方面的消費力，和所帶來的經濟收益會不斷增加。

他估計新增這八個個人遊城市，可為香港帶來一年約30萬旅客，由於大部分是過夜旅客，人均消費、旅遊和相關行業的收益也將以倍數上升，估計為香港帶來約12億至15億元消費額，經濟增加價值約為7億至9億港元。

李家超表示，旅發局向八個城市的旅客加強宣傳，包括派發200元優惠券，適用於不同類型的餐廳和商鋪消費；邀請八個城市的旅遊業界代表和內地媒體到香港，向他們介紹特色和最新旅遊產品資訊；透過內地社交媒體、旅遊業界和航空公司等，加強推廣深度體驗和特色旅遊。旅發局表示，將主要透過旅行社、航空公司派發每份價值200元的優惠券，初步預計先派發3萬份。

李家超表示，新界圍村風貌、著名的地質公園、龍脊等世界著名的行山景點等，都對旅客有吸引力，在多部電影裡出現的油麻地警署，都可以推廣，最重要是讓旅客知道不同地區的特色、旅遊路線。港府即將公布下半年盛事項目名單，讓不同行業經營者做好準備，把握商機。

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