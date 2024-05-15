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科大前副教授涉貪 波蘭落網 港要求移交受審

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港廉政公署14日公布，早前被通緝的59歲科大前兼任副教授楊霖龍，已於4月底在波蘭落網，他涉嫌串謀前供應商董事隱瞞他於兩間供應商的權益，進行多項採購涉款共約400萬元（港幣，下同，約51.2萬美元）。律政司根據聯合國反腐敗公約要求波蘭當局逮捕楊霖龍，擬要求移交楊霖龍。

香港01報導，楊霖龍面對共17項罪名，即三項串謀詐騙，違反普通法；及14項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。

廉署本年4月底接獲國際刑警組織通知，楊霖龍在波蘭一個國際機場被波蘭當局拘留。律政司已應廉署要求，根據《聯合國反腐敗公約》向波蘭當局提出要求，暫時逮捕楊霖龍，並正籌備向波蘭當局提出移交楊霖龍的正式要求。《聯合國反腐敗公約》在中華人民共和國及波蘭共和國生效，並適用於香港特別行政區。

涉案罪行於2011年9月至2019年2月期間發生。當時楊霖龍負責進行17項招標及採購活動，為科大及其附屬公司向他擁有直接或間接財務權益的駿科製藥有限公司及高準檢驗及檢測有限公司，採購多項實驗室儀器及測試服務。

根據科大規例，身為兼任副教授的楊霖龍須在委聘任何供應商前，申報他與供應商的利益衝突。此外，供應商亦須申報它們是否與科大職員有任何利益關係。

楊兆安於2011年底成為高準獨資董事及股東。駿科於2012年中成立，楊兆安當時是其獨資董事及股東，歐陽兆㷨同年年底取代楊兆安出任有關職位。

串謀控罪指，楊霖龍涉嫌與歐陽兆㷨或楊兆安串謀詐騙科大，在楊霖龍有責任預先披露任何與科大的利益衝突的情況下，隱瞞他在駿科及高準的權益，誘使科大就上述其中三項招標及採購活動委聘駿科及高準，及致使科大全數繳付該兩間供應商的發票款項。

餘下控罪指，楊霖龍涉嫌與歐陽兆㷨或楊兆安一同隱瞞有關楊霖龍在駿科或高準的權益，誘使科大或其附屬公司在其他14項招標及採購活動委聘該兩間供應商。該17項招標及採購活動涉款共約400萬元。

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