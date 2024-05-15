港男師武漢考察 傳召妓被捕 教局：1人未回港

香港示意圖。(圖：shutterstock)

網上近日流傳，一名香港 中文大學校友會聯會張煊昌中學男教師疑在參加教育局 主辦的內地考察團期間，因召妓被捕。教育局13日晚表示，指8日至11日舉行武漢 新入職教師內地學習團，如期完結，惟回程前接獲通知，一名團員無法隨團回港，至於他為何未隨團返港，教育局及校方未有正面回覆。

香港01報導，網上連登討論區11日有帖文，指天水圍一名男教師參加內地考察團時，於晚上自由活動時間外出，捲入嫖妓案而被公安拘捕，校方已刪掉其有份的相片。

教育局13日表示，指8日至11日武漢新入職教師內地學習團結束後，有一名團員無法隨團回港。局方表示嚴肅處理個案，已要求該團員及其任教的學校提交報告，同時會全面審視相關資料，現階段不作進一步評論。

教育局本月8日舉辦的「新入職教師內地學習團」，為期4天到武漢考察，行程包括參訪當地學校、特色產業、高端科技企業或機構，並進行文化考察。

教育局回覆表示，局方及內地相關院校已就教師內地學習團制定「學員須知」 及「學員手冊」，要求學員隨團依期出發及返港，並提醒學員須小心言行，守法守規，局方強調，如有教師違反專業操守，必定按既定機制嚴肅跟進。

翻查內地《治安管理處罰法》，第66條列明「賣淫、嫖娼的，處10日以上15日以下拘留，可以並處5000元（人民幣，下同，約691.3美元）以下罰款；情節較輕的，處5天以下拘留或者500元以下罰款。」

教育界立法會議員朱國強表示，內地學習團屬專業培訓，參與教師前往按摩店等娛樂場所消遣，肯定予人不良觀感，有損教師專業形象；不論教師有否嫖娼，如因置身娛樂場所而無法隨團返港，無疑是自招嫌疑、百辭莫辯，相信教育局會按《教師專業操守指引》跟進。