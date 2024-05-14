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港法律推進「去殖民化」 擬廢女皇陛下、總督字眼

香港新聞組／香港14日電
香港特區政府10日刊憲條例草案，廢除「女皇陛下」、「總督」等字眼，港區全國人大代表、立法會議員陳曼琪表示，港府有責任向市民報告落實本地法律「去殖民化」具體時間表。（中央社）
香港特區政府10日刊憲條例草案，廢除「女皇陛下」、「總督」等字眼，港區全國人大代表、立法會議員陳曼琪表示，港府有責任向市民報告落實本地法律「去殖民化」具體時間表。（中央社）

香港《2024年成文法（雜項規定）條例草案》10日刊憲，22日提交立法會審議。草案對多條條例作出雜項修訂，並針對一些不切合香港特別行政區憲制地位的提述在多條條例，作出簡單直接適應化修改，及廢除若干條例中的過時條文或提述，例如，「女皇陛下」、「總督」、「官方」（英文文本內的「Crown」）等字眼均會被廢除。

綜合香港01等港媒報導，律政司發言人日前表示，條例草案內的建議修訂由不同政策局提出，大致可分為兩組：1.不含法律適應化元素的修改，相關建議修訂大多屬於輕微、技術性和無爭議性，但對更新或改善相關法例大有幫助。2.含有法律適應化元素的修改，建議修訂讓香港法例得以與時俱進，以配合香港在「一國兩制」憲制框架下作為現代法治社會的地位。

港區全國人大代表、立法會議員陳曼琪不止一次地提出，現今香港本地法例中仍殘留有關「女皇陛下」及「國務大臣」等帶有殖民性質的字眼。自2015年以來，她一直堅持本地法律「去殖民化」。她舉例說，《刑事罪行條例》第200章第5條「襲擊女皇」罪，就可以直接獨立刪除。

陳曼琪表示，港府有責任向市民報告落實本地法律「去殖民化」具體時間表。律政司必須勇於擔當和積極作為，加快落實本地法律「去殖民化」建議，讓香港法律更清晰、精簡和易用。

法律改革委員會秘書處在2022年牽頭就香港成文法進行系統性檢討工作，其中主要涉及三個範疇：法律適應化修改；整合法律；以及廢除過時的法律。法律適應化修改是指識別和修訂1997年7月1日前在香港生效的條例和附屬法例中某些條文或提述，使之符合《基本法》及切合香港作為中華人民共和國的特別行政區的地位，並適當反映相關政策局的政策原意。

根據港府今年2月提交立法會司法及法律事務委員會的文件指出，涉及刪去女皇陛下、總督或其他不符合香港現狀字眼的條例，包括《尚存配偶及子女撫恤金條例》及《郵政署條例》 、《電車條例》 、《入境條例》 及其附例、《野生動物保護條例》、《廢物處置條例》、《共濟會慈善基金法團條例》、《專利條例》及《商標條例》、《 九廣鐵路公司條例 》、《青馬管制區條例》……等。

香港 港府 華人

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