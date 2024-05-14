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進一步多媒體熄燈 「在港再難出版理想書」

香港新聞組／香港14日電
 「進一步多媒體」首本出版書籍為江瓊珠所撰 「從米蘭到鑽石山」。（取材自臉書）
 「進一步多媒體」首本出版書籍為江瓊珠所撰 「從米蘭到鑽石山」。（取材自臉書）

成立27年的香港出版社「進一步多媒體」宣布，「由於在香港再難出版我們理想中的書」，8日已結業。

明報報導，最後一代社長丁南僑在出版社的社交平台發文宣布結業消息，提到出版社留下了160多本書，最後一本是2020年港大法律學院前副教授戴耀廷的「愛與和平：未完的抗爭之旅」。

據報導，丁南僑在公告表示，1997年6月成立的「進一步」誕生時由江瓊珠和初代社長莊陳有主理，2016年改組後由丁接任社長。「進一步」出版的首本書籍為江瓊珠的「從米蘭到鑽石山」，於1997年出版，講述傳道人「甘仔」甘浩望在港協助弱勢社群的故事。丁感謝工作夥伴協力和讀者支持，留下了160多本書的文字，「這些文字，就算是進一步不復存在，也會留存在我城的記憶之中——只要我們當中有人沒有遺忘」。其他曾出版的書籍包括呂大樂的「四代香港人」、許偉恒的「六四十問」等。

報導稱，丁南僑又引述美國作家雷．布萊伯利的小說「華氏451度」，有關一個政府放火燒書、國民被禁閱讀的國度，人們的抗命方法是各自偷偷揀一本書，讀了記在腦中，而杜魯福在1966年把小說拍成電影，影片最後是許多離散的人在冬日的湖邊漫步，淡定地吟誦他們各自心中的書。丁寄語，「在當下猶如嚴冬的漫長日子裡，我們無論留守或離散，也可以試試揀一本喜歡的書，讀了並記在心中。」

報導說，創立4年的本地出版社「山道文化」去年12月宣布結業，原因是創辦人之一Sam決定移居海外，「失去台柱的山道文化亦會隨之結業」，強調結業是基於現實經營考慮，與政治壓力無關。

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