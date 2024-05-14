英警控3男助港情蒐 涉違反英國安法 中斥「編造」

香港示意圖。(圖：shutterstock)

英國13日以涉嫌違反英國國安法起訴3名男子，指他們違反國家安全法，涉嫌在英國為香港 情報組織工作，包括一名香港駐倫敦經貿辦職員；犯罪嫌疑人13日在倫敦首次出庭，獲准保釋。中國駐英大使館 及外交部駐港公署強烈譴責英國「編造所謂案件」。港府 嚴正要求英方公正處理事件，「保障聲稱涉事的經貿辦行政經理的合法權益」。

明報報導，3名被告依次為香港駐倫敦經貿辦行政經理Chung Biu Yuen（袁松彪，63歲）、當地私人保安公司負責人Chi Leung Wai（38歲）及Matthew Trickett（37歲），各人被控英國「2023年國家安全法」「協助境外情報工作罪」及「境外干預罪」。

控方指袁松彪為指示另外兩名被告監視在英的香港民主派人士及示威者，包括前香港眾志主席羅冠聰、前職工盟總幹事蒙兆達、「攬炒團隊」發起人劉祖迪等；又指駐倫敦經貿辦的銀行戶口由去年6月至今年1月，曾直接向被告支付共9.55萬英鎊（約11.9萬美元），未提及款項用途。

據報導，控方另指袁松彪受一名港人所託，指示其他被告威嚇一名移英香港女子，Matthew Trickett曾自稱維修人員欲入內、從門外倒水，並試圖闖入單位，3人就此被控「境外干預罪」。該女子被指在香港涉嫌欺詐、沒被定罪，之後移英。

報導稱，案件13日在倫敦西敏區治安法庭提堂，3名被告獲准保釋，其間須通知警方所使用的電話，不准刪除任何信息，警方在要求下可查閱電話。保釋條件並包括不准聯絡其他被告、交出旅遊證件及不准離境、要遵守宵禁令等。案件於當地時間5月24日再訊。

報導說，英國警方表示8日及9日根據國安法共拘捕10男1女，其中8人獲保釋，未有披露更多調查細節。英國安全事務國務大臣董勤達（Tom Tugendhat）13日在社交網站表示，英國捍衛權利和自由的承諾是絕對的，將盡一切努力保障國家安全。

報導指，中國駐英國大使館、港府及外交部駐港公署先後發聲明回應英警拘捕事件。中國駐英國大使館在聲明中對英方「編造所謂案件，無理指摘香港港府表示堅決反對、予以強烈譴責」。

據報導，港府發聲明表示已「要求英國政府提供聲稱事件的相關資料詳情，正等待回覆」。港府指已嚴正要求英方公正處理事件，「切實保障聲稱涉事的經貿辦行政經理的合法權益」，並必須確保經貿辦的正常工作不受影響。