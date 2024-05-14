我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

加州Waymo自駕計程車高速上出事故 再引安全疑慮

英警控3男助港情蒐 涉違反英國安法 中斥「編造」

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

英國13日以涉嫌違反英國國安法起訴3名男子，指他們違反國家安全法，涉嫌在英國為香港情報組織工作，包括一名香港駐倫敦經貿辦職員；犯罪嫌疑人13日在倫敦首次出庭，獲准保釋。中國駐英大使館及外交部駐港公署強烈譴責英國「編造所謂案件」。港府嚴正要求英方公正處理事件，「保障聲稱涉事的經貿辦行政經理的合法權益」。

明報報導，3名被告依次為香港駐倫敦經貿辦行政經理Chung Biu Yuen（袁松彪，63歲）、當地私人保安公司負責人Chi Leung Wai（38歲）及Matthew Trickett（37歲），各人被控英國「2023年國家安全法」「協助境外情報工作罪」及「境外干預罪」。

控方指袁松彪為指示另外兩名被告監視在英的香港民主派人士及示威者，包括前香港眾志主席羅冠聰、前職工盟總幹事蒙兆達、「攬炒團隊」發起人劉祖迪等；又指駐倫敦經貿辦的銀行戶口由去年6月至今年1月，曾直接向被告支付共9.55萬英鎊（約11.9萬美元），未提及款項用途。

據報導，控方另指袁松彪受一名港人所託，指示其他被告威嚇一名移英香港女子，Matthew Trickett曾自稱維修人員欲入內、從門外倒水，並試圖闖入單位，3人就此被控「境外干預罪」。該女子被指在香港涉嫌欺詐、沒被定罪，之後移英。

報導稱，案件13日在倫敦西敏區治安法庭提堂，3名被告獲准保釋，其間須通知警方所使用的電話，不准刪除任何信息，警方在要求下可查閱電話。保釋條件並包括不准聯絡其他被告、交出旅遊證件及不准離境、要遵守宵禁令等。案件於當地時間5月24日再訊。

報導說，英國警方表示8日及9日根據國安法共拘捕10男1女，其中8人獲保釋，未有披露更多調查細節。英國安全事務國務大臣董勤達（Tom Tugendhat）13日在社交網站表示，英國捍衛權利和自由的承諾是絕對的，將盡一切努力保障國家安全。

報導指，中國駐英國大使館、港府及外交部駐港公署先後發聲明回應英警拘捕事件。中國駐英國大使館在聲明中對英方「編造所謂案件，無理指摘香港港府表示堅決反對、予以強烈譴責」。

據報導，港府發聲明表示已「要求英國政府提供聲稱事件的相關資料詳情，正等待回覆」。港府指已嚴正要求英方公正處理事件，「切實保障聲稱涉事的經貿辦行政經理的合法權益」，並必須確保經貿辦的正常工作不受影響。

香港 港府 大使館

上一則

港長洲太平清醮 郭錦記第二代棄高管職位 接手賣平安包

下一則

山姆網購擬攻港 滿額免運費 學者：零售業如「插多把刀」

延伸閱讀

香港駐倫敦經貿辦經理等3人 被控違反英國國安法

香港駐倫敦經貿辦經理等3人 被控違反英國國安法
香港法律推進「去殖民化」 擬廢女皇陛下、總督字眼

香港法律推進「去殖民化」 擬廢女皇陛下、總督字眼
英國第3家台灣華語文中心揭牌 品質獲在地人讚譽

英國第3家台灣華語文中心揭牌 品質獲在地人讚譽
英相蘇納克再指俄中威權軸心 示警未來5年危險局勢

英相蘇納克再指俄中威權軸心 示警未來5年危險局勢

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

2024-05-11 06:30
美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯發文稱，他在試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，驚覺「西方車企完蛋了」。（取材自X平台）

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

2024-05-12 02:30
百度公關副總裁璩靜因發布爭議性影片內容，連續兩日登上熱搜榜。（微博照片）

百度公關副總裁言論惹爭議 今發文道歉後離職

2024-05-09 10:35
中國國家主席習近平到法國訪問，其他人都用白色玻璃杯，唯獨習近平自帶黑色杯子。（新華社）

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

2024-05-08 11:35
中國國產大飛機C919商業飛行即將滿周年，自主研製中國首款洲際客機C929也有新進展。圖為C919客機日前驗證飛行。(中新社)

﻿中國國產洲際客機C929試飛 估年底申請適航審定

2024-05-10 21:00

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…