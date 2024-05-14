山姆網購擬攻港 滿額免運費 學者：零售業如「插多把刀」

山姆超市據報正計畫在兩個月內開辦香港網購直送服務，購物滿指定金額即享免費送貨；圖為深圳的山姆會員店。（美聯社）

深受港人歡迎的內地「山姆超市」（Sam's CLUB），傳出計畫在兩個月內在香港 推出網上購物和送貨服務，只要購物滿599元人民幣（約660港元、82.8美元）即可享免費送貨。香港經濟學家李兆波認為，「山姆襲港」勢將重創香港，有如在零售市道「插多把刀」，他認為香港零售業 大勢已去，未來要出售特色產品迎戰。

香港01報導，香港主流網購平台惠康購物滿500元（港幣，下同，約64美元）免運費，500元以下需付50元運費；百佳買滿350元就免運費，350元以下需付50元運費，相較之下，山姆超市享免運費門檻較高。

李兆波提到，港人日常到各大超市購物，貨物一般不如在山姆所購買般多，反之從山姆買入日用品可能以半年計，尤其一些紙尿片、洗衣粉等，只要有空間保存，「一買就好久都不用再買，鎖死你半年」，故扣除北上的交通費用後，實際成本可能比在港消費更低。李兆波表示，今次山姆推出送貨到港服務，會令本地超市與網購平台遭受重創。

他認為，對今次「山姆襲港」下，本地超市的生存空間並不樂觀，因為即使今次傳出山姆的運費門檻冠絕全港，但考慮到這種倉儲式超市要達到消費額並非難事，故不會令消費者卻步。

李兆波續指，對香港零售前景感到悲觀，因上年至今的零售業總銷貨價值的一直維持低水平的300多億，即使是12月、1月等傳統消費旺季亦只有360億；遠不如疫情 前可達400億，認為政府一直只以去年比較升幅「曬氣」（徒勞無功），而香港零售業亦大勢已去。

不過，李兆波同時指出，即使山姆對北上消費的港人富吸引力，但本地市場仍可提供未能經網購運港的產品，如新鮮食材等。他亦不時到香港Don Don Donki（唐吉訶德）、HKTV Mall等超市比價，可以看到在食物選擇上，香港仍然更勝一籌，且價格都有回落跡象，定價若然能更進取，相信仍可吸港人支持。

另外，李兆波亦相信，香港有能力可以經營倉儲式超市，但需要發展商撥地支持，否則單靠零售業本身，難以達至同樣規模。