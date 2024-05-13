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中媒：內地客不來 香港情懷不能一直當飯吃

香港新聞組／香港13日電
今年「五一」連假期間，香港各景區看似遊人如織，實則到訪內地客不如港府預期。（路透）
今年「五一」連假期間，香港各景區看似遊人如織，實則到訪內地客不如港府預期。（路透）

今年內地「五一」黃金周期間，前往香港旅遊的內地客人數為76.6萬人，低於港府先前預估的80萬人。上海上觀新聞指出，以5月1日當天為例，內地客訪港數量為18.1萬人次，較2019年同一天的28.7萬人次，更大減37%。「不爭的事實是，香港旅遊業復甦步伐不如預期。作為曾經內地民眾境外遊熱點城市，香港的吸引力在下降。」

據報導，不少內地民眾的境外遊，都是從香港開始的，按著港片的「指引」，維多利亞港、銅鑼灣、迪士尼樂園、油麻地警署、海洋公園、太平山頂成為幾代內地民眾的記憶，「但情懷不能一直當飯吃」。

報導稱，今年初，上海「95後」男孩李岩去趟香港。他坦言，對於他這樣的內地年輕人而言，去香港很難成為境外出遊的首選地。

「對我們這代人來說，維港邊上的摩天大樓沒什麼吸引力。」李岩認同香港旅遊體驗並不佳。同等價位的住宿與餐飲，香港旅遊的舒適度並不高，尤其香港基層服務從業者的態度更是「一言難盡」。李岩注意到，今年訪港的周圍朋友，出差、辦事的居多，真正純旅遊的幾乎沒有。

去年五一黃金周有大量內地客湧港是因當時內地境外航線尚未完全恢復。一年後，越來越多國家對中國公民提供入境免簽，內地民眾出境遊的選擇越來越多。

現在訪港的內地客出現「丁財兩不旺」的情況，以這次五一黃金周為例，港媒報導，平均每位遊客花費還不到3000港元（約383.9美元）。

現在內地客已不覺得香港有什麼東西好買，另一方面卻有越來越多港人選擇北上深圳「買買買」。西九文化區管理局董事局主席唐英年早前就已提出，香港不能只賣高價包包。

另據香港電台等港媒報導，香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠認為，新開放的8個自由行城市，過往較少有旅行團赴港，加上距離香港較遠，預計這批旅客留港日數會較長，相信對香港旅遊相關行業，必然有正面作用。

財政司長陳茂波則表示，來自中東波斯灣地區遊客人均在港消費1萬1300元，消費力較整體高八成半，過夜日數亦較平均長，有航空公司將於第四季重啟香港直飛利雅德航線，有利兩地交流更便捷。

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