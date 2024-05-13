北向資金數據 港交所不再實時披露

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 交易所13日起不再披露北向交易的實時買入、賣出成交額及成交總額數據，改為每日公布成交額細節與十檔交易最熱絡的股票，彭博資訊解讀，此舉是為了保護股市漲勢並支撐市場信心，以免遭受潛在的負面數據衝擊。

在滬深港交易所4月12日公布調整滬深港通交易信息披露機制後，香港交易所本月11日公告表示，相關調整將在13日起正式實施。

當局表示，這個調整是要符合國際慣例，但彭博資訊指出，此舉也是為了在數據顯示外資賣股時，限制相關衝擊。

在當局宣布這項措施後，A股已大漲，顯示投資 人平靜以對，聚焦於股市價位偏低與政府緩解房地產危機等利多。

上海謙璞投資管理公司基金經理人陳實指出，市場上絕對有些資金會在投資模型考量到北向交易投資人的短期資金流動，因此在少了實時數據的情況下，這可能會降低一些人的交易頻率，但對價值投資來說，這些數據不管是每月、還是每日盤中公布，都不重要。

彭博指出，在過去一年A股數次遭遇的沉重賣壓中，中國內地散戶信心惡化，部分要歸咎於這些盤中發布的實時數據顯示外資流出，一些投資人已敦促當局降低這類數據的透明度。

在北京當局推出一系列「救市」措施後，A股2月來已大漲，上漲動能更在最近幾周增強，利多包括經濟復甦跡象增加以及外資回頭。

北向交易的投資人4月為連續第三個月來淨買入，為一年來最久，5月來淨買入額也達人民幣48億元（約6.7億美元），意味著外資正在加碼A股，但美國預料將對中國電動車 等產品加徵關稅，可能再度傷及外資信心。