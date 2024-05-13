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港富婆被詐3390萬美元… 電騙案首季騙款升3倍

香港新聞組／香港13日電
70歲富婆接獲假冒官員的騙徒來電，指其參與洗黑錢案，被騙走2.65億元。 (中通社)
70歲富婆接獲假冒官員的騙徒來電，指其參與洗黑錢案，被騙走2.65億元。 (中通社)

香港警方2024年首季錄得的電話騙案較去年同期下跌逾兩成，惟涉及的騙款卻飆升逾三倍達逾7.8億元，當中逾九成損失更屬「假冒官員」騙案，而對於4月針對「港漂」學生的「假冒官員」案呈上升趨勢，共23名學生被騙，明顯高於首季平均每月13名學生。

綜合文匯報、明報報導，警方於今年首季揭發的「假冒官員」電話騙案中，最大宗損失的案件高達2.65億元（港幣，下同，約3391萬美元）。被騙事主為一名70歲富婆，她於2022年3月起接獲假冒官員的騙徒來電，指其參與洗黑錢案，要求轉帳供調查，以證明清白。她遂於2022年至2023年分別多次向騙徒轉帳共2.65億元作為「保證金」，最終她未能取回該筆款項始知被騙，於今年1月報案求助。

警方經調查後，成功攔截騙款約157萬元，並在今年2月拘捕3名年齡由32歲至40歲的涉案女子，警方不排除會有更多人被捕。

為加強打擊騙案，警方去年5月起與20間本地主要銀行推出「騙案預警」計畫，成功勸阻1034宗進行中的騙案，阻截逾3600萬元騙款。警方去年8月底亦與全港十多間大學合作，為「港漂」學生舉辦防騙講座，以及開設多個社交媒體群組宣傳相關知識。

警方商業罪案調查科高級督察林沛恆日前表示，2024年首季錄得474宗電話騙案，較去年同期的597宗下跌21%，亦較上一季度的707宗大幅下跌33%；至於涉及損失金額則達7.89億元，較去年同期的1.95億元大幅上升305%。林沛恆指，雖然「假冒官員」案通常只占整體電話騙案的35%，但今年首季的有關損失金額卻占總損失的97%，涉款高達7.6億元，最大宗損失案件更高達2.65億元。

針對內地赴港學生的假冒官員電話騙案由去年首季29宗增至今年首季39宗。18歲陳同學上月收到自稱入境處職員來電，稱其電話號碼曾於內地發布不良廣告，違反香港法律。陳被轉接至「內地公安人員」，對方出示銀行資料、逮捕及凍結資產令。

陳同學要求家人匯款至其香港帳戶，引述對方稱「現在未抓你已經是法外開恩」，要求她勿向家人透露，否則會觸犯「洩密罪」。騙徒自行操作陳同學帳戶，四度轉帳共80萬元惹銀行懷疑並通知反詐騙協調中心。警員曾到陳同學家中勸阻，陳當時已被騙徒「洗腦」感覺警方是假的，直至警方找父母向她解釋始知被騙。

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