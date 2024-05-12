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香港律政司促谷歌下架「願榮光歸香港」歌曲

中央社／台北12日電
2019年反送中運動期間，不少香港示威民眾在多處聚集合唱《願榮光歸香港》。（美聯社）
2019年反送中運動期間，不少香港示威民眾在多處聚集合唱《願榮光歸香港》。（美聯社）

香港法庭日前就歌曲「願榮光歸香港」頒布臨時禁制令，禁止在分裂國家等4個意圖下傳播。但目前在搜尋引擎谷歌（Google）仍能搜尋到該歌曲。香港律政司司長林定國表示，期望谷歌盡快回應。

香港法庭8日就歌曲「願榮光歸香港」頒布臨時禁制令，禁止在煽動他人分裂國家、將香港從中國分離、表述歌曲是「國歌」或香港是一個獨立國家，及教唆或煽惑他人作出上述行為的意圖下傳播該歌曲。

目前在谷歌仍可搜尋到「願榮光歸香港」。

綜合香港NOW新聞台及明報等港媒報導，林定國今天在電台節目表示，禁令清楚說明傳播歌曲煽動港獨思想是犯法，希望能增加阻嚇性。

他說，法庭裁決是清楚說明紅線在哪，正常的新聞活動及學術活動是不受影響。禁制令只針對4類行為，並無造成額外的限制。

對於谷歌目前未回應法庭禁制令或將歌曲下架，林定國表示，早於2022年11月已與谷歌接觸，要求避免有人利用歌曲作出煽動行為，但當時對方稱沒有法庭命令。

林定國表示，現在法庭已批出禁制令，並提及該公司的政策列明須遵從當地法律，正在熱切等待平台回應，希望對方「言而有信」。

被問到如果網路平台只禁止香港境內瀏覽該歌曲，其他地區可繼續播放，香港人可以「翻牆」收聽，林定國表示，目前不對此作出揣測，法庭命令是規管在香港境內問題。

對於曾經有電台節目播放該歌曲，並將節目存放在平台，現時需否下架，林定國說法例是向前看，沒有追溯力。

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