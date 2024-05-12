我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撐不到2個月 全球首例基改豬腎移植患者身亡

舊金山「台灣文化節」湧萬人同樂 名廚展示台味美食

香港母親節花墟低價吸客 餐飲業生意料跌15%

香港新聞組／香港12日電
迎接12日母親節，不少市民買花送給母親，大部分花束價格較情人節便宜。（中通社）
迎接12日母親節，不少市民買花送給母親，大部分花束價格較情人節便宜。（中通社）

12日是疫情後第二個母親節，有餐飲界人士指今年受市民北上和外遊影響，生意或較去年差；香港餐飲聯業協會會長黃家和預料業界生意額將按年下跌15%，減少約6000萬元（港幣，下同，約767.7萬美元）。

綜合香港01等港媒報導，不少港人11日到旺角花市買花送給媽媽，大部分花束價格約100至200元，相對情人節較便宜，有市民認為今年價格與去年接近。有檔主指花束定價比去年便宜約3、4成，預計今年生意與往年差不多。

香港01報導，今年有酒樓為了吸客，推早鳥優惠及贈送紅酒，或提供更便宜的套餐，例如有六人宴席的餐價減逾兩成。旺角倫敦大酒樓目前僅得10多名熟客訂桌，並稱不少長者選擇於周末北上慶祝。

餐飲聯業協會會長黃家和推算，今年母親節的生意額，將按年錄得15%跌幅，即由去年單日約4.2億元減至3.6億元。

黃家和解釋，由於去年疫情結束後釋放大量消費力，同時北上消費未成為生活常態，因此他認為今年在港人北上的影響下，實際上維持3.6億元已可接受。他並估計部分酒樓仍可做兩輪生意，但人均消費會較去年減10%。

記者在Facebook隨機搜尋母親節酒樓優惠，發現有不少酒樓為了吸引食客，價錢或優惠上作出調整。以漢寶酒樓為例，去年的四人宴席包六道餸及水果，索價1288元，今年的餐單稍作更改，六道餸加甜品減至1188元；而六人宴席則由2488元減至1938元，餐價減幅分別為7.8%及22.1%。

而京都大酒樓的宴席價錢則沒改變，但原來提早三天預訂每席減300元，改成提早兩天預訂另送紅酒及冰鎮六頭鮑魚食品券。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，對於今年母親節並不抱有期望，上周六晚市的生意額便比平時周末減五成，「連星期日的 標準都達不到。」蘇萬誠並透露，距離母親節正日剩餘數日，但僅得10多名熟客訂桌，坦言當日若有60枱已感到滿足。根據他對食客的了解，長者的消費模式已改變，或選擇周末北上旅遊。

母親節 香港 疫情

上一則

誘因不大？ 新增赴港澳自由行4市無直航 內蒙人盼看海

下一則

赴港澳自由行 中再開放8城市 已納所有省會累計59城

延伸閱讀

母親節禮物選花眼？ 實用型好物大推薦

母親節禮物選花眼？ 實用型好物大推薦
母親節+畢業季 鮮花價漲仍熱賣

母親節+畢業季 鮮花價漲仍熱賣
2024大華超市母親節兒童繪畫比賽圓滿落幕 5月4日在Edison門市盛大頒獎

2024大華超市母親節兒童繪畫比賽圓滿落幕 5月4日在Edison門市盛大頒獎
一到母親節就失眠 33歲女主管診斷「康乃馨身心症候群」

一到母親節就失眠 33歲女主管診斷「康乃馨身心症候群」

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
一女子全祼被綁在橋上，不停地發出呻吟，表情看起來十分痛苦。（視頻截圖）

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

2024-05-05 10:30
中國國家主席習近平到法國訪問，其他人都用白色玻璃杯，唯獨習近平自帶黑色杯子。（新華社）

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

2024-05-08 11:35
百度公關副總裁璩靜因發布爭議性影片內容，連續兩日登上熱搜榜。（微博照片）

百度公關副總裁言論惹爭議 今發文道歉後離職

2024-05-09 10:35
在北京故宮外排隊的老年團。(取材自中新周刊／東方IC圖）

農村老人參加低價旅行團 為何甘願被洗腦?

2024-05-10 02:00
許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到他自殺的重慶長江大橋。(取材自抖音)

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

2024-05-04 07:30

超人氣

更多 >
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他
甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味
穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除

穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他