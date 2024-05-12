香港母親節花墟低價吸客 餐飲業生意料跌15%

迎接12日母親節，不少市民買花送給母親，大部分花束價格較情人節便宜。（中通社）

12日是疫情 後第二個母親節 ，有餐飲界人士指今年受市民北上和外遊影響，生意或較去年差；香港 餐飲聯業協會會長黃家和預料業界生意額將按年下跌15%，減少約6000萬元（港幣，下同，約767.7萬美元）。

綜合香港01等港媒報導，不少港人11日到旺角花市買花送給媽媽，大部分花束價格約100至200元，相對情人節較便宜，有市民認為今年價格與去年接近。有檔主指花束定價比去年便宜約3、4成，預計今年生意與往年差不多。

香港01報導，今年有酒樓為了吸客，推早鳥優惠及贈送紅酒，或提供更便宜的套餐，例如有六人宴席的餐價減逾兩成。旺角倫敦大酒樓目前僅得10多名熟客訂桌，並稱不少長者選擇於周末北上慶祝。

餐飲聯業協會會長黃家和推算，今年母親節的生意額，將按年錄得15%跌幅，即由去年單日約4.2億元減至3.6億元。

黃家和解釋，由於去年疫情結束後釋放大量消費力，同時北上消費未成為生活常態，因此他認為今年在港人北上的影響下，實際上維持3.6億元已可接受。他並估計部分酒樓仍可做兩輪生意，但人均消費會較去年減10%。

記者在Facebook隨機搜尋母親節酒樓優惠，發現有不少酒樓為了吸引食客，價錢或優惠上作出調整。以漢寶酒樓為例，去年的四人宴席包六道餸及水果，索價1288元，今年的餐單稍作更改，六道餸加甜品減至1188元；而六人宴席則由2488元減至1938元，餐價減幅分別為7.8%及22.1%。

而京都大酒樓的宴席價錢則沒改變，但原來提早三天預訂每席減300元，改成提早兩天預訂另送紅酒及冰鎮六頭鮑魚食品券。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，對於今年母親節並不抱有期望，上周六晚市的生意額便比平時周末減五成，「連星期日的 標準都達不到。」蘇萬誠並透露，距離母親節正日剩餘數日，但僅得10多名熟客訂桌，坦言當日若有60枱已感到滿足。根據他對食客的了解，長者的消費模式已改變，或選擇周末北上旅遊。