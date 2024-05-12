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誘因不大？ 新增赴港澳自由行4市無直航 內蒙人盼看海

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

中國11日新增8個城市納入港澳自由行，其中僅5個城市有航班抵港、4市為直航，香港美麗華集團首席營運總裁陳宗彝身兼特首政策組社會發展專家組成員，他期望港府更進一步開放高鐵及航班可直達香港的26個城市。香港文體旅局長楊潤雄表示，港府會與相關機構協調，提升香港與8個城市的直航運力，同時確保口岸、旅遊設施、酒店及公共交通網絡等運作暢順，迎接旅客到訪。

明報報導，4個直航城市包括太原、蘭州、銀川及烏魯木齊，每周班次兩三對不等；至於呼和浩特則經昆明再抵港，每周有4對航班。機管局11日表示，航空公司已計畫下月增設往來哈爾濱及加密往來烏魯木齊的航班。

報導引述陳宗彝稱，早前受特首政策組經濟發展專家組成員、恒基地產主席李家誠委託，去年10月就「自由行」政策向港府交研究報告，有17個高鐵可直達香港及9個飛機有直航抵港的城市以往未納入「自由行」。他認為最新增8個城市進展「太慢、太保守」，建議當局一次過開放相關的26個城市「自由行」訪港。

報導說，陳宗彝解釋，去年7月每日有1.7萬多個酒店空房，以內陸機一日一班計，每班200人，即使全面開放，香港酒店仍有足夠承載力。他又說，城市距離愈遠，愈易帶來高消費旅客，旅客會因不能時常輕易前往而更闊綽。長遠而言，陳稱，下月下旬深中通道深圳側接線開通，由深圳機場到深圳灣車程將縮至20分鐘，期望當局可逐步讓深圳機場國內線航點的63個非自由行城市也成為自由行城市。

此外，報導指出，有從未赴港的內蒙古呼和浩特居民表示，新政策實施後簽注程序可更簡化，可增加赴港旅遊誘因，稱香港沿海風光對北方人吸引力大；亦有另一呼和浩特居民稱，團隊簽注亦能自由行，新政策誘因不大，認為增加兩地直航更能吸引當地人赴港。

報導引述現居呼和浩特的任小姐認為，香港的城市景觀、人文和美食具吸引力，亦聽聞住房條件差，部分地區較老舊。她續稱有朋友五一長假透過團隊簽注赴港自由行，不解兩種簽注有何不同，又說「小紅書」等社交平台關於開放自由行的討論頗少。

香港 港府 小紅書

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