赴港澳自由行 中再開放8城市 已納所有省會累計59城

中國宣布新增八個赴港澳「自由行」城市；圖為11日傍晚香港「譚公誕」民俗，一條328米長的「飛龍」，沿筲箕灣街頭向遊客送上祝福。（中新社）

為扶助香港 經濟，中國11日宣布再開放西藏拉薩等8個城市赴港澳「自由行」，新開放8城，以邊疆和民族地方為主，對扶助香港觀光和零售等業，更具意義。總計內地開放港澳「自由行」的城市已達59個。

中國國家出入境管理局表示，經國務院 批准，決定自5月27日起，為山西省太原市、內蒙古自治區呼和浩特市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、青海省西寧市、寧夏回族自治區銀川市、新疆維吾爾自治區烏魯木齊市，8個城市符合條件人員，簽發往來港澳「個人旅遊簽注」。即日起，有關8個城市戶籍居民以及居住證持有人，可向當地公安機關出入境部門提交申請，辦理「個人旅遊簽注」或者「團隊旅遊簽注」。簽注持有人每次在香港或者澳門 逗留期限不超過7天。

官式說法的「個人旅遊簽注」，即通常說的「自由行」，最早起始於2003年SARS疫後經濟蕭條之際。近一年多來，香港經濟持續下行，有了國際金融中心地位等種種不利說法後，今年2月內地宣布新增陜西西安、山東青島為港澳「自由行」城市，3月7日生效。這次再宣布一口氣開放8城。

新增8城後，內地港澳「自由行」城市增至59個，包括內地所有省會城市。同時，這次開放的都是邊遠的城市，這意味著來客都會是「過夜客」，可為香港經濟出力。

香港特首李家超11日表示，新增8市皆為人口眾多的省會，是高消費群城市，將有力提振香港旅遊業、零售業、餐飲業、酒店業及相關行業，他期望，香港與8個城市居民的交往隨著個人遊計畫的優化日趨頻密。政務司長陳國基稱，中央擴大自由行城市，將為香港旅遊業帶來更大人氣和財氣。

香港旅遊界極表興奮，香港旅遊促進會總幹事崔定邦說，這8個城市雖非內地最大城市，但經濟發展強勁，相信當地人對出外旅遊的意欲和購物體驗的需求會很大。香港立法會旅遊界議員姚柏良說，這8個城市消費力很強，由於距離香港較遠，如果日後增加直航班機，相信更有利香港旅遊業。