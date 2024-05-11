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港推精準扶貧惠及95萬人 分劏房、單親、長者住戶

香港新聞組／香港11日電

香港扶貧委員會因應港府的精準扶貧策略，識別出劏房住戶、單親住戶及長者住戶三個精準扶貧目標群組，合共涉及95萬人。港府會推行各項精準扶貧項目，包括共創明「Teen」計畫、社區客廳試行計畫、在校課後託管服務計畫以及利用關愛隊等為目標群組提供協調和支援。

文匯報報導，由於過往採用的「貧窮線」在反映貧窮問題上有局限，扶貧委員會支持港府從宏觀角度考慮宏觀經濟、港府政策等因素對群組的影響，同時從微觀角度為精準扶貧項目制訂績效指標，評估及比較受惠人士參與計畫前後的變化，為相關精準扶貧項目制訂績效指標（KPI），以監察扶貧工作進度和成效。

立法會福利事務委員會將於13日討論扶貧委員會工作進展，港府勞福局及社署提交的文件指出，扶貧委員會根據統計數據，從住戶特徵、就業及收入情況、現金福利援助、居住環境等多方面，識別三個精準扶貧目標群組，包括劏房住戶約21.4萬人、單親住戶約21.3萬人及長者住戶約55.5萬人，扣除群組重疊人口後，合共約95萬人。

在劏房戶中，約四分之三為在職住戶，惟約四成僅具初中及以下教育程度，近八成從事低技術職位，故收入一般較低，卻面對沉重租金負擔，月租中位數約每方呎42港元（約5.3美元），但人均居住面積中位數僅6平方米，且27.6%劏房戶有兒童，撫養負擔重。

在單親住戶方面，其就業率低於整體有兒童住戶，當中69.9%為在職住戶，25.4%非從事經濟活動。同時，單親住戶教育程度較低，從事較低技術職位及兼職比例較高，較多領取綜援及居於公屋，居於劏房戶的比例亦較高。

在55.5萬名長者住戶中，55.8%屬獨居老人，82.6%沒有從事經濟活動，79%領取綜援、長者生活津貼或高齡津貼。除經濟及住屋需要外，他們亦面對身心健康、社交參與等挑戰，不足八分之一有聘用外傭，只有約三分之一有非同住人士定期給予金錢支援，反映部分長者缺乏照料和支援。

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