香港馬會捐4億 攜手北京故宮育才 涉及古建物修繕

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

由香港 賽馬會和其慈善信託基金共同成立的公益慈善研究院，捐資故宮博物院簽署合作框架協議儀式暨「故宮香港文化交流基地」啟動儀式，10日在故宮博物院舉行。

文匯報報導，根據協議，公益慈善研究院將資助約3.71億元人民幣（約4億港元、5133.7萬美元），支持故宮博物院於2024年至2028年開展「萬方傳播中華文明及文化科技人才培養」計畫。該計畫涉及古建修繕、展覽展示、人才培養、學術交流、考古研究、社會教育等方面。其中的一個重要項目是對故宮內廷東六宮之一的承乾宮進行修繕，設立「故宮香港文化交流基地」，用於舉辦傳統文化相關主題展覽，並展示香港和內地年輕藝術科技人才文化交流成果。

文化和旅遊部黨組成員、故宮博物院院長王旭東，香港賽馬會主席利子厚代表雙方簽署協議並致辭。王旭東表示，故宮博物院肩負著真實完整地保護並負責任地傳承弘揚故宮承載的中華優秀傳統文化的歷史使命。

香港賽馬會近些年來，積極參與香港和內地多領域的公益慈善事業。雙方此次合作，體現了香港賽馬會對文化遺產保護利用事業的關心，這是雙方積極貫徹落實習近平 總書記重要指示批示精神，共同推動國家「十四五」規畫重要內容落地的一次有益嘗試，也彰顯了故宮博物院秉承開放辦院理念，開放文化資源，與社會各界內外聯動，開展文化交流所形成的全面開放新格局。