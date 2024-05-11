香江觀察／澳門「現金分享」 派錢鑼聲中 特首選舉起步

澳門政府7月起向每名永久居民發放澳門元1萬，非永久居民每人發放6000元；圖為日前時尙匯演在澳門福隆新街步行區舉行。（中通社）

港澳兩地，息息相關，10日傍晚澳門 傳到香港 的訊息，就五個字：「澳門又派錢」。這五個字由2008年開始，就連年飄過海來，澳門政府多年來堅持不懈，實行這一「現金分享」政策。今年雖是繼續派錢，還是能出一些伴隨而來的新眉目。

澳門財政當局10日宣布本年度的「現金分享計畫」，7月起向每名永久居民發放1萬元（澳門元，下同，約1242.6美元），非永久居民每人發放6000元，預計74萬8000人受惠，涉及財政開支73億6000萬元。

澳門當局在前特首何厚鏵主導下，2008年開始以「現金分享」為名，向澳門永久居民和非永久居民派錢，所謂「分享」，主要是澳門政府將博彩的收入，以現金方式分享給民眾，即便是疫情期間澳門庫房出現「盈轉虧」，澳門政府都堅持派錢，每年澳門特首的施政報告都會就此講上一段，然後在全民歡呼中7月等著政府轉帳。

今年澳門政府繼續派錢，看上去跟往年說法一樣，但還是能看出一些新動向來，首先是人的動向。澳門統計暨普查局說，今年首季末澳門總人口為68萬6000多人，按季增加2700人，主要是居澳外地雇員增加所致。

不知不覺，澳門人口已由50多萬增加到60多萬。但今次派錢說有74萬8000人收錢，應是多了非永久居民，包括最新的內地持單程證去定居的新赴澳人士、新批給的准許居留人士等。

不過澳門政府比較大度，獲派錢者居然可以不在澳門為由，申請政府把現金支票 給寄去，現在有4萬8000人要求政府將支票寄到澳門以外，其中有3萬8000人身在香港，澳門政府答應寄支票。

澳門政府連年派錢，關鍵在特首，因為程序上是澳門特首在施政報告中宣布派錢，然後才由澳門政府財政局實施。今次澳門派錢的前夕，傳出另一消息，是澳門新一輪特首選舉，已經起步。

這起步是「澳門特別行政區公報」刊登行政長官即特首批示：行政長官賀一誠行使「澳門基本法」第50條賦予的職權，並根據「行政長官選舉法」的條文，並經推薦法官的獨立委員會的推薦，委任行政長官選舉管理委員會的主席及委員。這就是說，澳門第六任特首選舉的帷幕，就在這次派錢的鑼聲中拉開了。