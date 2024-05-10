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「願榮光」列港禁歌 設為手機鈴聲、公開播放... 恐觸法

香港新聞組／香港10日電
「願榮光歸香港」是在香港「反送中」運動期間誕生的歌曲，現已被香港列為禁歌，如果設為手機鈴聲恐涉嫌違反禁制令。（路透）
「願榮光歸香港」是在香港「反送中」運動期間誕生的歌曲，現已被香港列為禁歌，如果設為手機鈴聲恐涉嫌違反禁制令。（路透）

香港律政司日前就涉黑暴「港獨」歌曲《願榮光歸香港》申請臨時禁制令被拒提出上訴，8日獲上訴庭裁定上訴得直，並批出臨時禁制令，但多個網路平台仍可搜尋到相關歌曲，涉嫌違反禁制令。

大公報報導，多位法律界人士指出，禁制令已生效，仍有平台未將「獨歌」相關內容下架，認為港府及執法部門要有果斷執法行動。他們又強調，違反禁制令可觸犯藐視法庭罪甚至有機會觸犯國安法。律政司表示，特區政府將跟進包括Google在內的互聯網及平台服務供應商保持溝通及促請他們配合法庭命令，並強調違反禁制令是藐視法庭行為，一經定罪，可被判處罰款或監禁。

上訴庭8日裁定律政司上訴得直，批出臨時禁制令，限制任何人以分裂國家、侮辱國歌及煽動等意圖，發布、廣播有關歌曲，明知而容許他人用歌曲實施相關行為亦受限制，即網路平台營運者須移除有關內容。但截至9日晚9時，多個音樂串流平台上不同版本的該歌曲仍未下架；根據有關判案書列載的32條YouTube連結，仍可瀏覽到當中27條連結。

此外，記者於Google網頁搜索「中國國歌」，顯示是正確的國歌《義勇軍進行曲》，惟搜索「香港國歌」及該「獨歌」的歌詞時，搜尋結果仍顯示《願榮光歸香港》。

香港01報導，行會成員、資深大律師湯家驊表示，禁制令禁制與歌曲有關的四種特定行為，並非禁制歌曲本身，如果不在四種行為之內就不受禁制令限制，但在公開場合唱或播放《願榮光歸香港》，並讓他人聽到，則可能觸犯禁制令。因此，他提醒市民，若手機設定該歌曲為鈴聲，應立即更改，因為「搭地鐵有很多人，突然之間響，好多人會聽到」，已屬公開播放的類別，可能違禁制令。

至於如有音樂平台未有把將歌曲下架仍讓人下載，湯家驊認為此舉有法律風險，因為法庭規定不可協助他人散播，而平台明知此歌曲會令人有不好的聯想，仍然留在平台上任由大眾欣賞，會招惹嫌疑，要「好自為之」。

香港 臨時禁制令 Google

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