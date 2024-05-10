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法國百年時尚 港故宮6至10月開展 這些精品首在亞洲亮相

香港新聞組／香港10日電
香港故宮下月起辦法國百年時尚展，涵蓋300多藏品，大部分多是首度在亞洲亮相。（取材自香港故宮）
香港故宮下月起辦法國百年時尚展，涵蓋300多藏品，大部分多是首度在亞洲亮相。（取材自香港故宮）

香港故宮文化博物館將舉辦「法國百年時尚─巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770-1910年」大型特展，由巴黎裝飾藝術博物館與香港故宮文化博物館聯合主辦，將於6月26日至10月14日向公眾開放。

大公報報導，巴黎裝飾藝術博物館擁有法國國家最重要的時裝和裝飾藝術收藏，「法國百年時尚」展覽將展出該館300多件珍藏，包括從18世紀末至20世紀初精美絕倫的法國服裝、珠寶與配飾，以探索法國時尚百年來的演變，以及服飾和身體的關係。幾乎所有展品均首次在亞洲展出，當中有部分甚至從未在巴黎或法國以外展出。

2024年適逢中法建交60周年，「法國百年時尚」展覽是西九文化區慶祝此里程碑而推出的四個重要展覽之一。

據報導，展品中的亮點還包括享有「高級訂製之父」美譽的查爾斯．弗雷德里克．沃斯（1825至1895年）設計的一件令人驚艷的裙裝。沃斯的重要客戶包括當時主導法國風尚潮流的歐仁妮皇后（1826至1920年）──拿破崙三世之妻。沃斯是起用真人模特兒進行時裝表演的先驅，更是首位把自己品牌縫在禮服上的「時裝設計師」。

報導稱，展覽也為法國時尚中多種文化的交融提供新的視角。其中一件珍品是18世紀法國男性貴族的外套，它採用法國絲綢面料，其紋樣仿當時在法國被視為奢侈品的中國絲綢。觀眾從中可以看到中法之間的貿易與文化交流，以及中國絲綢對法國時尚設計帶來的靈感。

展廳內亦將放映不同時期的西方經典電影節選，更特設「試身室」區域，讓觀眾能夠虛擬「試穿」展覽中的服裝、配飾和珠寶，同時能學到有關法國時尚演變的有趣知識。其他教育及參與活動包括以時尚為主題的工作坊和講座。

博物館 香港

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