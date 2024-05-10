港76歲翁娶46歲內地女 擁450萬住妻公屋 違反富戶政策？

76歲何伯在街市認識較他年少30歲的內地女子，二人飲湯飲出愛情，據傳何伯擁450萬住公屋，香港房屋署已收集情報正跟進調查。（視頻截圖）

近日，76歲老翁何伯與年輕30歲內地女子閃婚成全港熱話，有人封他為「提款基（李龍基）2.0」，也有人撐他晚年有權戀愛。何伯擁有450萬（港元，下同，約57.58萬美元）存款，結婚出手闊綽，現寄住新婚太太的公屋單位。有消息指，房屋署正調查何伯有否違反公屋「富戶政策」。

綜合媒體報導，TVB《東張西望》近日報導76歲何伯在街市認識46歲的內地女子，二人飲湯飲出愛情，兩人相識一個月閃婚。女方更在訪問時指二人發生了關係後決定結婚，引來不少網民熱議。

據悉，房屋署正調查何伯有否違反公屋「富戶政策」。消息指，鑑於事件有很多不清楚的地方，目前要先釐清，一旦發現違規會採取行動，現階段不排除任何可能性。根據規定，公屋住戶如果超出入息限額或在港擁有物業，房署有權收回公屋單位。

何伯原本的妻子九年前逝世，跟五名子女原本相處融洽，惟當仔女知道爸爸要再婚，甚為反對，認為「後母」有騙錢之嫌。住公屋的何伯本來想打本100萬元給太太做生意，惟到銀行提款時，才發現細女在其聯名戶口中已提走450萬元，稱450萬元是自己的血汗錢。愛惜新婚妻子的何伯更為太太準備超過20萬的結婚禮物，分別價值超過13萬元鑽戒及超過10萬元的名貴腕表。

事實上，房屋署致力打擊濫用公屋，除了要求住戶申報資產，亦抽查屋邨停車場，檢視公屋住戶有否持有名車或超出資產限額。截至2月底，發現約190戶在香港 有住宅物業，收回60個單位，並向約20戶發出「遷出通知書」，餘下約110戶會按程序跟進或檢控。署方早前亦收到舉報指有公屋住戶在內地持有多項物業，內地部門協助查明屬實後，已收回公屋單位。