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內地婦抱怨說普通話被歧視 大鬧香港匯豐銀行影片瘋傳

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

內地微博6日開始瘋傳一段長21秒「內地大媽大鬧香港匯豐銀行」影片，指有內地婦人不滿在香港說普通話被歧視，大聲怒罵銀行職員說：「我就說普通話！怎麼了？」並表明「我要投訴」。影片中現場客人紛投以關注，但沒聽到職員回應的內容，婦人離去前仍邊走邊罵，並說：「我不在你們這辦了。」

香港01報導，滙豐發言人回應表示，滙豐非常重視客戶服務管質素，分行亦有能操不同語言職員協助照顧客戶需要。

微博流傳影片指於6日在香港發生，當時一名內地大媽到尖沙咀匯豐銀行辦理業務，疑因說普通話被櫃檯職員區別對待，令她相當生氣，觸發事件。

影片見到穿黑衣的大媽正以普通話向職員咆哮「開火」：「我就是普通話！我就說普通話！怎麼了？我有毛病嗎？你因為我說普通話你排擠我嗎？」

職員回應一句，但未聽到內容，大媽即說「我要投訴，我就要投訴！我不在你這辦了，氣死我，哪有這樣子的」。大媽之後向門口方向離開，但仍邊走邊責罵「在這開戶十多年，還讓你們這麼對待」。影片至此結束。

影片引來網民熱議，不少人批評港人服務態度差，「香港服務差不是一時的，是骨子裡的差」、「香港就是這樣！歧視！」、「極度自傲」、「去過一次香港，從頭被惡心到尾，永遠不會去了」、「前段時間去了香港，確實感覺到你說普通話，別人對待你不一樣啊，很容易遭白眼」、「支援東北大姐維權」、「大姐，一定要投訴，必須要投訴，不能慣著他們」。

但也有網民認為事件沒有前因，難下判斷，「我來港12年也一直說普通話，外出溝通無障礙」、「不至於吧。我在銅鑼灣滙豐開卡，說普通話，他們態度很好啊。不要總帶著偏見去跟人聊，然後一兩句話不對付，就把這個刻板印象又搬出來套進去」、「沒有前文後理，不知事件發生的起因是什麼？」

香港 歧視 匯豐

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