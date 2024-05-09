港生命科技中心45企業落戶 投資8萬美元 料創3200職缺

香港投資推廣署表示，自去年1月起引入45間生命健康科技企業落戶香港，來自9個國家及地區，總投資額達65億港元。（取材自香港電台）

香港 國安法的實施及國安條例立法，香港社會進入由治及興新階段，港府 全力拚經濟，「搶企業、搶人才」。投資 推廣署與引進重點企業辦公室8日公布，自去年1月起，已引入45間、來自9個經濟體的生命健康科技重點企業落戶香港，總投資額達65億元（港幣，下同，約8.3萬美元）。

綜合文匯報、明報報導，「生命健康科技」是港府《香港創新科技發展藍圖》提出發展的其中一項策略產業。投推署指出，香港具備良好條件，可發展成為國際生命健康科技中心。有來自內地的手術機械人科技公司前年起在香港設國際總部，並已在港設廠生產部分設備，認為香港是好的平台助其產品面向國際，海外洽商時，「香港製造」會讓對方「眼前一亮」。

引進辦表示，會繼續密切與國際企業洽商落戶香港，強調香港具有多項優勢，能提供不同人才及多途徑融資方案，並有助國際企業進入大灣區市場。

投資推廣署表示，45間相關企業來自9個國家或地區，近半來自內地、兩成來自美國、一成來自新加坡，其餘來自英國、德國和日本等，總投資額達65億元，料未來數年將創造3200個就業職位。

投資推廣署創新及科技總裁黃煒卓表示，生命健康科技企業涵治療、醫療器材、診斷及醫療服務4個範疇，舉例來自德國的Miltenyi Biotec是製造生產細胞的平台；內地的INNORNA研發技術，透過mRNA將藥物送達細胞。其中逾半數為藥物及先進治療類別企業，包括藥物製造、細胞療法與基因治療、中藥、生物製劑和疫苗等。

黃煒卓稱，對落戶企業而言，正在發展的河套區香港園區有地理優勢，便利科研人員來往兩地工作，冀日後有政策促進更多生命樣本及數據在區內跨境使用，便利科研。黃又稱，港府在企業不同環節都有支援，包括扣稅優惠、資助等，有助吸引企業來港。

引進辦副總裁（生命健康科技）盧靜敏稱，港府去年推出「1+」新藥審批機制後，藥物審批程序加快，減低部分科企在港擴展業務的障礙。