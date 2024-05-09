法院裁定港府勝訴 「願榮光歸香港」成1997後首條禁歌

2019年9月11日，香港一家購物中心，當地居民唱著抗議者創作的主題曲「願榮光歸香港」。 （美聯社）

香港 當局之前就申請禁播「反送中」運動歌曲「願榮光歸香港」（Glory to Hong Kong）的司法案提出上訴，8日法院裁定港府 勝訴，高等法院上訴庭下午裁定港府上訴得直（勝訴）並批出禁制令，理由是這首歌曲「構成國家安全風險」，成為1997後香港第一條禁歌，此舉可能迫使YouTube等平台在香港下架這首歌曲的相關內容。

中央社綜合港媒報導，香港特首李家超晚上在社交平台表示，禁制令的頒布有效維護國家安全及國歌的尊嚴。美國國務院 稱，該禁令是對香港國際聲譽的最新打擊。

香港法院同意港府查禁歌曲「願榮光歸香港」，可能迫使YouTube等平台在香港下架這首歌曲的相關內容；圖為2019年9月反送中抗爭期間，太古廣場上的標語。（美聯社）

在這起上訴案中，上訴方律政司指原審法官忽略了禁制令能夠阻止歌曲傳播，以及預防及制止危害國家安全行為，也錯誤認為禁制令沒有效用，以及產生「寒蟬效應」。

在「反送中」爆發4年後，港府於去年6月向法庭申請禁制令，要求禁止4項與「願榮光歸香港」有關的非法行為。

港府指出，有關歌曲自2019年起開始廣泛流傳，歌詞內容含有已被法庭裁定可構成煽動的口號，而有關歌曲近期也多次被錯誤表述為香港「國歌」，對中國國歌「義勇軍進行曲」造成侮辱，並對中國和特別行政區造成嚴重損害。

大致而言，港府申請的禁制內容是任何人不得以任何方式廣播、表演、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製有關歌曲。但港府的申請於同年8月遭高院原訟庭駁回（敗訴），法院拒絕批出禁制令，律政司其後提出上訴。

另據香港01報導，美國國務院8日回應稱，該禁令是對香港國際聲譽的最新打擊。對於香港人權和基本自由保障持續受到侵蝕，美國表示嚴重關切。

中國外交部發言人林劍當日於例行記者會上，回應法新社記者提問時稱，這不是外交問題，但強調制止任何人以煽動分裂國家和侮辱國歌的意圖使用和傳播有關歌曲，是香港特區履行維護國家安全和國歌尊嚴憲制責任的正當必要舉措。

李家超在社交平台指出，上訴法庭8日頒下禁制令，禁止有犯罪意圖而傳播一首「涉分裂國家罪及侮辱國歌」的歌曲的指明行為。該歌曲經常被用作煽動危害國家安全行為和港獨活動，其後更多次被失實表述為香港特區的國歌，對國歌造成侮辱，對國家造成嚴重損害。他歡迎法庭的裁決，港府會繼續依法防範、制止和懲治危害國安的活動，並依法保障香港市民的權利和自由。