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「九龍城寨之圍城」票房橫掃 港城寨清拆30年仍被懷念

香港新聞組／香港8日電
1989年的九龍寨城。（取材自維基百科）
1989年的九龍寨城。（取材自維基百科）

香港動作片「九龍城寨之圍城」近日熱映，適逢九龍城寨清拆改建30年，在1994年清拆前，城寨曾是世界上人口密度最高地區，至今仍有人懷念昔日氛圍。電影中斥資千萬搭建的「九龍城寨景」，也帶領觀眾一窺這個傳奇之地的風雲歲月與人情冷暖。

大公文匯網報導，「九龍城寨之圍城」電影充滿港式「暴力美學」，老中青三代電影人出馬，熱血中不乏溫情。電影耗資5000萬港元，在蠔涌、元朗分別搭出城寨實景，讓觀眾能深深感受城寨情懷。美術總監麥國強指，團隊將城寨場景以移動城堡方式興建，還原八、九成出來，讓觀眾有熟悉感。

「九龍城寨之圍城」在香港上映5天票房速破2000萬港元（約255.7萬美元），中國更衝上3.55億人民幣（約5002.4萬美元）。古天樂、洪金寶、任賢齊、劉俊謙、林峯個個打戲精采，另一位沒出現在海報上的關鍵角色，導演鄭保瑞特別請到郭富城擔綱。他與古天樂的生死決鬥拍了三天三夜，大嗆：「兩個人只有一個能活著出去！」

香港導演杜琪峰從小在九龍城寨長大，很多鄰居都是幫派分子，他曾回憶說：「如果有警察抓你，你跑到九龍城寨裡就沒事了。他不會下去的。」秦沛、姜大衛、爾冬陞三兄弟都曾在九龍城寨成長。

在香港的影視製作史上，以九龍城寨題材拍攝的作品有幾十部，其中「重案組」獲准在拆卸前的城寨拍攝，是最後一部在城寨實地拍攝的電影。在「阿飛正傳」結尾，梁朝偉扮演的賭徒整裝出門前待在的狹小房間，取景地也是九龍城寨。

「九龍城寨」電影中多次出現飛機低空掠影，當地更流傳九龍城寨居民站在樓頂拿根竹竿就能把飛機打下來的傳說。

九龍城寨1941年至1945年日占期間，城牆石塊被用於擴建啟德機場。由於航道就在附近，城寨建築物不能超過14層樓。戰後大量濕窄昏暗的多層建築在城內拔地而起，也逐漸成為黃、賭、毒罪惡溫床。九龍城寨壽命是1847年至1994年，曾被形容為「無政府狀態」，有多達20至30條街。華爾街日報估算，九龍城寨拆毀前有3萬多居民，以總面積0.026平方公里推算，人口密度為每平方公里1200萬人，幾乎是當時全世界人口密度最高的地方。

香港動作片「九龍城寨之圍城」首日票房突破500萬港元成香港影史「開畫日」票房第2...
香港動作片「九龍城寨之圍城」首日票房突破500萬港元成香港影史「開畫日」票房第2位。（中通社）

「九龍城寨之圍城」有這樣一句話：「在城寨，只要肯做，沒什麼是賺不到的。」城寨中，吃如蛋塔、燒賣、叉燒飯，生活如理髮、看病、雜貨鋪樣樣俱全。

九龍城小檔案

九龍寨城（俗稱九龍城、九龍城寨、九龍砦城或九龍城砦）位於香港九龍城的已拆卸社區，原是清朝軍事駐地，在英屬香港時期發展成一座無政府狀態的圍城，1994年清拆前是世界上人口密度最高地區，1994年清拆後為現今九龍寨城公園。

香港 華爾街 梁朝偉

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