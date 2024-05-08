菲傭人海戰術搶場地霸黃金時段 網球場淪搖錢樹

香港示意圖。(圖：shutterstock)

為推廣香港 體育事業，打造文化體育大都會 ，港府近年提升體育設施，並斥資約5億元（港幣，下同，約6392.5萬美元）開發康體場地電腦預訂系統「SmartPLAY康體通」。文匯報記者經近半年臥底式調查發現，獲公帑資助的個別康體場地竟淪為「炒場黨」無本生利的搖錢樹，尤以僧多粥少的網球場情況最嚴重。

文匯報報導，港島區四大網球中心，就有三大「炒場黨」，其中以盤踞在黃泥涌峽道香港網球中心的「菲傭幫」最具規模，菲傭訂場、簽到後卻乾坐不打球。成功搶得場地的成員可獲100元酬勞，若運氣好每周收入隨時約1000元，報酬可觀，吸引不少外傭參與。

臥底透露，該炒場集團有逾百名成員，利用人海戰術及電腦程式，每日清早在頭目一聲令下鬥快進行訂場系統，霸占黃金時段六、七成的場地，再以每小時400元至600元賣場地予網球教練，每個場轉手最多賺450元，只周六、日開工集團月賺十六、七萬元。

全港有數以萬計的網球愛好者，但康文署屬下網球場地僅250個，在港島區共有8個網球場館。黃泥涌峽道網球中心共有17個硬地網球場，每日清晨「康體通」訂場系統開放接受市民以每小時34元至57元預訂，下午5時至晚上9時則是黃金時段，惟記者連日觀察發現，每日上午7時系統甫開售，10分鐘內相關時段的場地早被人搶購一空。

據康文署的訂場流程，市民必須登入康體通用實名登記的戶口，挑選合適的場地及時段，然後付費，並在預訂的時段內親自到球場掃描現場的簽場儀器簽到，租場人與簽場人必須屬同一人，並且必須有份使用場地。

記者連月暗中調查，發現數個球場的實際使用者是外籍教練及學生，簽場的卻是南亞裔 人士，部分人穿著拖鞋或短裙，完成簽到後就去休息區玩手機聊天。當網球中心職員核查時，他們才衝向職員遞身份證，但職員核對手續粗疏，只要見資料吻合就行。

文匯報派出熟悉菲律賓語的Sophia做半年臥底，抽絲剝繭發現該「炒場黨」非常有組織，全是赴港打工的菲籍家庭傭工及司機，總人數估計多達100人。該組織有三層架構，頂層是一名活躍於教練界的老闆Justin，他之下有幾名頭目，其中兩人叫Joyce及Lisa，負責管理旗下的外傭、司機，以及出售場地予其他教練。