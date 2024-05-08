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尖沙咀珠寶店遇劫 港警事前獲報埋伏 20秒逮5賊

香港特派員李春／香港8日電
香港尖沙咀鐘表珠寶店7日遭匪徒持械行劫，警方事先獲情報，5名劫匪被捕。圖為香港街景。（中新社）
香港尖沙咀鐘表珠寶店7日遭匪徒持械行劫，警方事先獲情報，5名劫匪被捕。圖為香港街景。（中新社）

香港尖沙咀鐘表珠寶店光天白日發生持械行劫案，情節仿若港產警匪片，警方事前獲情報，5名劫匪中4人疑持手槍及鐵鎚闖入店內，未能動作即被埋伏警察拘捕。

事發尖沙咀海防道「名人站鐘表珠寶」店，7日午間近12時，5名男子來到店外，其中4名手持利刀、鐵鎚及手槍狀物體闖入店內，剛持鎚打爛兩個首飾櫃，警方即衝出制伏並拘捕該5名賊匪，不足20秒至少7名便衣警員衝入店內，部分擎槍，賊人放下武器舉手投降。由於賊匪掙扎，警方一度拔槍作警戒，其間1人臉部受傷送院。而店鋪除兩個飾櫃被損毀，沒有其他損失。

這起案件交由警察西九龍總區重案組繼續跟進調查，西九龍總區刑事部警司賈錦琳講述案情時說，以「行劫」罪拘捕5名南亞裔男子，年齡介乎23至35歲，當中1人持香港身分證，兩人持臨時身份證明文件，另兩人沒有任何身分證明文件，疑為非法入境者。

消息稱，香港警方一早收到情報，有疑犯會到上址打劫，遂在附近埋伏，將5名賊人當場逮捕，其後封鎖現場調查，鐘表珠寶店門外遺下1把鐵鎚，並停泊了1輛疑似涉案私家車。事後警方證實疑犯分別持刀及鐵槌，並無持槍。下午大批重案組及刑事情報科行動支援組（Hit Team）探員在場調查。

毗鄰的服裝店女店員馮小姐說，當時見有蒙面人士到場，大叫「快跑、快跑」，她指因不知對方是賊或警員，受驚下返鋪內，之後見涉事店鋪大門半關，其間有行人經過時說，店內已有3人被警員制伏於地上。

6日香港尖沙咀也發生一起當街擄人案件，1名女子在街邊吸食電子煙時，被人抱起推入車中帶走，事件短片在網上瘋傳。

香港警方7日宣傳破案，說1名47歲女子6日中午在尖沙咀漢口道交界處被人挾持上車構成非法禁錮案件，警方已拘捕2男1女，調查相信其中1名男子與受害人有約10萬港元（約1.2萬美元）私人借貸糾紛，並指另一名被捕人早上曾到受害人居住場所，企圖用香燭燒木門，但被保安發現，事敗逃去。

香港警方是6日傍晚在馬鞍山恆安邨外的街道，發現涉事私家車，在車上尋回女事主，她沒有受傷，無須送院。警方指是以調查情報和分析閉路電視片段成功鎖定犯人。

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