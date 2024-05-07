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美團KeeTa攻港1年改寫外送市場 市占率44%躍第一

記者謝守真／香港8日電
美團旗下外送平台KeeTa已成為香港市場第一大外送平台，訂單量份額超過44%。（取材自微博）
美團旗下外送平台KeeTa已成為香港市場第一大外送平台，訂單量份額超過44%。（取材自微博）

內地外送平台巨頭美團旗下外送平台「KeeTa」進軍香港市場一周年之際，市場調查機構統計資料顯示，按2024年3月訂單數量計算，KeeTa的訂單量已占香港外送市場約44%市占，躍居香港外送平台第一名，改寫香港外送市場格局。

新京報指出，5月7日，市場調查機構Measurable AI發布的最新數據顯示，2023年5月，KeeTa進入香港市場之後，訂單量市占份額按月持續快速提升，並在10個月內成功反超其在香港的兩大競爭對手，即來自德國的Foodpanda和英國的Deliveroo（戶戶送）。

數據指出，以訂單量來計算，到2024年3月，KeeTa市占率為44%，超過Foodpanda的35%，以及Deliveroo的21%，成為香港第一大的外送平台。

此外，數據還提到，KeeTa作為香港外送市場的「新進者」，「對刺激香港外送市場的健康成長有正面作用」。2024年第一季相較2023年第一季，香港市場的線上食雜外送需求取得了顯著增長，訂單量年比增長超過40%，還有商品交易總額（GMV）年比也增長了約22%。

據了解，目前，KeeTa在港總計有超過201萬用戶下載，商家月均成長超過30%，已有近萬家商家進駐。而為進一步滿足用戶需求，KeeTa也於2024年2月下旬正式推出外送自提的服務。

21世紀經濟報導此前曾分析，KeeTa能在香港外送市場如此快速崛起，是由於該平台率先解決起送價高、送達慢、抽佣高等問題，這些讓KeeTa在入港初期得以實現「快速破局」。

不過，Foodpanda和Deliveroo也不甘示弱，正在迎頭趕上，相繼採取降低客單價、提高外送員待遇、降低商家抽佣比例等措施應對。

另，IT之家消息指出，KeeTa正計畫進軍其他地區市場。此前，彭博4月底曾稱，美團正計畫在沙烏地阿拉伯首都利雅得推出外送平台KeeTa，這也是其在內地市場成長放緩之際，首次走出大中華區。

香港 德國 沙烏地阿拉伯

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