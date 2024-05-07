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港府擬調低起表加幅 的士總會：失望

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港的士業界繼2022年7月加價後再度申請加價，建議市區的士（紅的）、新界的士（綠的）及大嶼山的士（藍的）起跳分別加5元（港幣，下同，約0.6美元）、4.5元及6元。

明報報導，行政會議最快7日討論有關方案，港府擬調低加幅，建議紅的起表加2元，短途每次跳表加0.2元、長途每次跳表加0.1元；而綠的和藍的上調金額相若。的士小巴商總會理事長周國強表示對上述加幅感失望，認為不能彌補網約白牌車對業界造成的損失，相信司機的不滿將愈積愈多。有立法會議員認為，前線的士司機實際收入加幅已高過通脹，沒加價必要。

消息表示，港府考慮一籃子因素後，建議「三的」起表加幅全部不超過一成，較其提出的18.5%、19.1%及27.3%低；以整體收費計算，其中一類的士擬議加幅會高逾一成，有關方案最快今日諮詢行會。

的士上次加價為2022年7月，紅的和綠的申請起表加6元，藍的加7元，最終皆獲准加3元。不同的士業界團體於2022年11月至去年1月向運輸署提交數項加價申請，至去年3月取得共識，建議市區的士起表加至32元，增5元；落旗後2至9公里每次跳表加至2.1元，增0.2元；9公里後每次跳表加至1.5元，增0.2元；又建議跳表停車等候時間由1分鐘減至45秒。

運輸署昨回覆稱正按的士營運財務可行性、的士營運成本、的士與其他公共交通工具收費合理差距、整體供求、服務質素，以及市民接受程度等因素，審視業界的加價申請，在完成評估後，會適時將建議提交行會審議。

周國強說不滿港府建議加幅，司機在非繁忙時間需等20至25分鐘才有生意，加上近年營運開支上升，長遠只令的士服務質素下降；若港府不規管白牌車，業界難以繼續營運。市區的士司機周景恒稱，港府建議加幅對生計幫助不大，自己入行10年，月入由約2萬元升至2.5萬元，現時每日保險費96元、入油費150元至200元，即使每周工作6日，每日12小時，仍擔心生意額不夠。他又慨嘆愈來愈少年輕人入行。

港府 保險 香港

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