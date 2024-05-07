匯豐調查：6成內地富豪 亞洲首選居港 高過新加坡首爾

根據匯豐調查發現，六成內地富豪亞洲首選居港，高過排第二位及第三位的新加坡及韓國首爾；圖為尖沙咀海濱。（中通社）

港府3月重推俗稱「投資 移民2.0」的「新資本投資者入境計畫」，旨在吸引世界富豪落戶香港 ，為香港帶來資金及激發經濟新活力。匯豐 最新一項調查發現，約六成打算於亞洲區內其他城市定居的內地富裕人士認為，香港是區內最理想的居住城市，高過排第二位及第三位的新加坡及韓國首爾，他們亦計畫於未來5年內移居香港。

文匯報報導，匯豐指出，受訪者偏好香港多過其他亞洲城市，吸引力主要來自香港經濟自由度有明顯優勢、金融基建穩健，同時擁有國際網絡、優質教育及可靠醫療系統等。

「新資本投資者入境計畫」自今年3月正式開始接受申請以來，截至上月底已接獲131宗申請、近2500宗查詢，反映富裕人士對香港充滿信心。瞄準吸引世界富豪落戶香港先機，不少銀行各出其謀吸客，除了推出開戶優惠外，亦加設新資本投資者入境計畫中心，及為申請者提供專門服務等。

匯豐上月中進行一項網上調查，訪問了114名擁有達300萬美元或以上可投資資產、並有意或有興趣在亞洲其他城市獲取居留權的內地高淨值人士，了解他們的移居偏好和考慮因素。調查顯示七成計畫移居香港的受訪者已在港作出投資，當中有六成打算加碼投資。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理兼主管伍楊玉如6日受訪時認為，對比其他國家及城市，香港的投資移民計畫甚為吸引，主因是香港投資移民計畫未如部分地區，要求資金直接投放於港府，相反有意經投資移民赴港的投資者，只需投資計畫下相應產品和滿足年期等要求，港府在其3000萬港元（港幣，下同，約383.7萬美元）投資將「分毫不取」，旨在為金融體系引入活水以帶動經濟。

在剛過去的五一黃金周，不少內地客特意赴港開戶，有銀行亦加開周日營業時間應付人流，但依然塞爆分行。伍楊玉如表示，去年匯豐香港財富管理及個人銀行業務的國際客戶總人數按年錄雙位數升幅，今年內地和國際客戶來香港開戶的情況仍強勁，其中今年首季每月平均新增非本地居民客戶人數，已超越2023年每月平均水平。