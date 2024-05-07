香港迪士尼、海洋公園招聘會 各提供500、770職位

香港海洋公園將舉行「海洋公園事業探索之旅2024」，招募超過770個全職及兼職新血。（取材自海洋公園）

香港迪士尼 8日起一連兩天舉行招聘會，提供500個全職職位，主要涵蓋樂園的服務崗位，初級職位無須相關工作經驗，大部分職位起薪點連津貼達1.8萬元（港幣，下同，約2543.7美元）以上。另一邊廂，海洋公園亦於7日舉行「事業探索之旅」，提供逾770個全職和兼職空缺，前線工作職位可即場面試，無須預約，參加者並可參觀部門實地介紹、工作示範、職業講座等；完成面試更可獲贈入場券一張。

文匯報報導，現為香港迪士尼演藝人員的Lilian，自小已是迪士尼粉絲，畢業後便加入香港迪士尼團隊，現時是賓客服務部的全職演藝人員，主要負責招待來自世界各地的賓客。 Lilian熱愛樂園的工作環境，亦認為十分適合媽媽Amy ，於是便介紹她入香港迪士尼工作。

當年Amy新入職時參加迪士尼大學課程，女兒正是自己的導師，「女兒年幼時還是我教她執筆寫字，沒想過轉眼間她成為我的導師了。」現為樂園商品部「精品管理員」的Amy，負責打理位於探險世界的布教授商店。Amy本身是泰國 人能操流利泰語，經常有機會招待來自泰國的賓客。

香港迪士尼本季將再招聘的500個全職職位，主要涵蓋樂園服務崗位，也包括娛樂事務技術、樂園營運、零售及餐飲職位。兩天招聘會於上午11時至下午4時半，在樂園酒店睡公主宴會廳舉行，現場亦設有前線營運團隊全職職位即場面試；暑期兼職亦已接受申請。

園方表示，香港迪士尼的演藝人員於過去兩年均獲加薪和派發獎金，園方也會不時增加福利和各種津貼，以確保演藝人員整體薪酬保持市場競爭力。部分職位更設6000元特別迎新獎金，適用於需要專業技能或在市場上需求較大的職位，包括技術員、餐飲服務、保安、清潔等工作。

另外，海洋公園亦正積極請人，770個全職和長短期兼職空缺包括公園營運及體驗部款待員、票務員、園丁、廚師、侍應、餐廳經理、倉庫管理員等；並設6000元新人獎金或再入職獎金，年終雙糧或約滿酬金等。