我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

香港樓市撤辣 72%富豪對置業更感興趣

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港樓市全面撤辣後，市場氣氛回暖。花旗香港6日公布撤辣後市民置業意向調查，當中超過七成受訪富裕人士表示對置業更感興趣，並料未來12個月樓價向上。不過，該行認為，基於息口高企、一手庫存量充足等因素，對於本年樓價走勢仍不樂觀，預測樓價全年跌約10%。

大公、文匯報報導，調查結果顯示，受撤辣影響而增加買樓意欲的高資產人士買樓主要目的是「投資保值」，占46%，至於「為子女買樓」及「收租」分別占34%及25%。選擇這三項的人數比率都高於一般受訪者。

此外，最受訪者留意的撤辣兩條政策為「取消額外印花稅SSD」及「取消買家印花稅BSD」，分別占65%及61%。當中有42%高資產及46%一般受訪者認為「取消額外印花稅」對提升他們購買意欲的影響最大，其次為放寬按揭成數上限。

此外，高資產受訪者中，高收入家庭（月收入超8萬港元、約1萬美元）、曾經擁有物業及有子女家庭受撤辣而提升買樓意欲更明顯，分別為75%、81%及77%。

調查顯示，50%高資產受訪者認為撤辣後，現時是更好買樓時機，40%認為沒有影響，8%認為現時是更差的買樓時機。

72%高資產受訪者認為撤辣提升其置業意欲，較一般受訪者的62%高約十個百分點。62%高資產及擁有住宅物業的業主也於撤辣後增加換樓意欲。可見撤辣提升受訪者買樓及換樓意欲，其中高資產人士置業選擇更受撤辣而有所提振。

花旗銀行香港Citigold及信用卡貸款銷售主管、董事總經理李貴莊表示，從置業調查可見，高資產人士因財政實力較高，而且大多有意提高生活質素或長期持有作投資；因此，置業意向並不受樓價短期波動影響。

花旗香港透露，是次問卷調查受訪人數約500人，對象為年齡21至60歲，家庭收入每月4萬元以上，並知悉樓市撤辣政策的香港居民。當中有200人流動資產超過150萬元，屬高資產人士。

香港 投資 貸款

上一則

香港迪士尼、海洋公園招聘會 各提供500、770職位

下一則

調查：港48%長者子女移居外地 「以老護老」成趨勢

延伸閱讀

小紅書成旅遊指南 窮遊中國旅客凸顯香港觀光變化

小紅書成旅遊指南 窮遊中國旅客凸顯香港觀光變化
伊能靜揭童年受虐 皮膚潰爛浸泡雙氧水

伊能靜揭童年受虐 皮膚潰爛浸泡雙氧水
伊能靜憶孤單童年 皮潰爛「浸泡雙氧水」痛哭仍被壓

伊能靜憶孤單童年 皮潰爛「浸泡雙氧水」痛哭仍被壓
移民專頁／受益人移居香港 可請NVC換面談領事館

移民專頁／受益人移居香港 可請NVC換面談領事館

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到他自殺的重慶長江大橋。(取材自抖音)

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

2024-05-04 07:30
一女子全祼被綁在橋上，不停地發出呻吟，表情看起來十分痛苦。（視頻截圖）

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

2024-05-05 10:30

超人氣

更多 >
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮

哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮