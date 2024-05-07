香港樓市撤辣 72%富豪對置業更感興趣

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 樓市全面撤辣後，市場氣氛回暖。花旗香港6日公布撤辣後市民置業意向調查，當中超過七成受訪富裕人士表示對置業更感興趣，並料未來12個月樓價向上。不過，該行認為，基於息口高企、一手庫存量充足等因素，對於本年樓價走勢仍不樂觀，預測樓價全年跌約10%。

大公、文匯報報導，調查結果顯示，受撤辣影響而增加買樓意欲的高資產人士買樓主要目的是「投資 保值」，占46%，至於「為子女買樓」及「收租」分別占34%及25%。選擇這三項的人數比率都高於一般受訪者。

此外，最受訪者留意的撤辣兩條政策為「取消額外印花稅SSD」及「取消買家印花稅BSD」，分別占65%及61%。當中有42%高資產及46%一般受訪者認為「取消額外印花稅」對提升他們購買意欲的影響最大，其次為放寬按揭成數上限。

此外，高資產受訪者中，高收入家庭（月收入超8萬港元、約1萬美元）、曾經擁有物業及有子女家庭受撤辣而提升買樓意欲更明顯，分別為75%、81%及77%。

調查顯示，50%高資產受訪者認為撤辣後，現時是更好買樓時機，40%認為沒有影響，8%認為現時是更差的買樓時機。

72%高資產受訪者認為撤辣提升其置業意欲，較一般受訪者的62%高約十個百分點。62%高資產及擁有住宅物業的業主也於撤辣後增加換樓意欲。可見撤辣提升受訪者買樓及換樓意欲，其中高資產人士置業選擇更受撤辣而有所提振。

花旗銀行香港Citigold及信用卡貸款 銷售主管、董事總經理李貴莊表示，從置業調查可見，高資產人士因財政實力較高，而且大多有意提高生活質素或長期持有作投資；因此，置業意向並不受樓價短期波動影響。

花旗香港透露，是次問卷調查受訪人數約500人，對象為年齡21至60歲，家庭收入每月4萬元以上，並知悉樓市撤辣政策的香港居民。當中有200人流動資產超過150萬元，屬高資產人士。