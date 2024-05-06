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香港再有中資行退場 今年21券商拉閘

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

東航國際金融（香港）後，再有國企背景的中資券商──大地（香港）金融服務近月終止在港業務。截至5月初，在港停止或暫停營業的券商已達21家，已是去年全年總數的六成半。

明報報導，早年旺市時在港大舉擴張的中資券商，在近年港股不濟下，部分亦開始收縮業務。根據證監會公眾紀錄冊，大地（香港）金融服務今年1月已無有效牌照，其本持有期貨合約交易牌（2號牌）。

據報導，大地期貨是中證監核准成立的期貨公司，是浙江東方金融控股子公司，原為香港中資期貨業協會成員。對上一家退場的中資行為東航國際金融，於去年2月已無證監會有效牌照，其本持有1號（證券交易）、2號及9號牌（提供資產管理）等。

報導稱，本報翻查港交所參與者通告，截至5月3日，今年已有21家券商停止或暫停營業，已是去年全年總數32家的六成半，而過去3年，已有逾100家券商停止或暫停營業。但整體聯交所開業參與者數目，連跌3年後止跌回穩，截至今年4月為564家，較2023年3月增5家，反映過去一年新開業經紀多於退場。

報導說，有業界稱，近月證監會多了向券商查詢，如券商不夠6個月開支的流動資金，會要求券商增資；如未能及時增資，或情況沒改善，便要求券商準備或制定退場計畫。業界又指券商若未違反財政資源規則（FRR），卻被要求增資等，會增加股東壓力，不利營商環境。

報導引述證券業協會主席高鵑表示，近兩三年由於市況差，不少券商在每月向證監會申報的FRR，基乎都是虧損，估計情況已觸及臨界點，證監會才會要求券商提供融資或退場計畫，形容是善意提醒券商。她不認為這樣做會加速券商結業，因為證券行都是投資，是否有錢賺才是離場與否的重要考慮因素。

報導指，證券商協會永遠名譽會長陳柏楠亦認同，證監會以風險為本，提早向券商查詢或指示，做法可以理解，可避免若太遲出手，一旦有券商突然倒閉，拖欠客戶資產等情況發生。

香港 證券 東航

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