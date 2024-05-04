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躺平？香港8成年輕人因工作壓力不想上班 6成想辭職

記者謝守真／即時報導
一項調查顯示，香港有超過八成的受訪青年因工作壓力不想上班。（中通社）
一項調查顯示，香港有超過八成的受訪青年因工作壓力不想上班。（中通社）

香港年輕人也跟隨中國年輕人腳步開始「躺平」？香港工聯會青年事務委員會近期一項問卷調查顯示，有近八成五的受訪年輕人表示初入職場時感到有壓力，主因包括對工作內容不熟悉、不懂處理職場人際關係等；逾八成受訪青年因工作壓力不想上班，六成人曾有辭職念頭。

據香港文匯網報導，香港工聯青委4月向18至35歲青年收集共559份問卷，從工作範疇、人際關係及公司文化等面向，了解年輕人的工作壓力情形。數據結果顯示，25歲或以下及擁有2年或以下工作經驗的受訪者中，84.8%人皆表示初入職場時感到有壓力。

調查指出，香港年輕人最大的壓力源自「不熟悉工作內容」，占比56.5%；其次是「工作內容缺乏清晰指引」，占48.9%；「處理職場人際關係」則是青年人在人際關係方面的最大壓力，占46.7%。而在公司文化上，「不敢請假」則是主要壓力來源，占36.7%。

此外，調查還顯示，在工作壓力在未能妥善處理下，會使年輕人上班的積極性和精神健康都受到影響。工聯會青委會副主任陳潤枝表示，在產生工作壓力後，逾八成受訪青年不想上班，在工作壓力下，受訪青年的精神健康亦受影響，例如感到異常疲倦（81.1%）和焦慮（78.9%）。另，有近60%的人萌生辭職念頭。

值得注意的是，受訪者中有75.6%的人認為，自己在工作解壓方面，並未獲得當局足夠的勞動福利保障或政府支援。此外， 還有近四成（38.9%）的受訪者在遇到工作壓力或精神困擾時不願意尋求支援。

對此，工聯青委主任林偉江促請僱主應多關注初入職場青年或未過試用期的青年，提供青年工作友善措施，如彈性上班及出勤安排、與直屬上司定期午飯交流、提供精神減壓活動，協助青年由學校過渡至職場。他並呼籲，政府亦應增加對初入職場青年的減壓及精神支援。

根據港府統計處4月中旬公布的最新數，香港最新失業率上升至3%，失業人數由去年12月至今年2月的10萬2,300人，升至今年1至3月的11萬1,700人，增加約9,400人。

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