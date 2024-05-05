我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國世界報社論：不能把習近平當朋友 馬克宏不應抱幻想

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

青年節調查：逾8成香港青年因工作壓力不想上班

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

4日是「五四」青年節，年輕人是勞動力最佳的族群，然而青年由校園踏入職場，面對各種轉變和適應問題，往往產生較大壓力。香港工聯會青年事務委員會於4月進行問卷調查，發現近八成半受訪青年初入職場時感到有壓力，主因包括對工作內容不熟悉、不懂處理職場人際關係等，逾八成受訪青年因工作壓力而不想上班，六成人曾有辭職念頭。

文匯報報導，工聯會青委促請港府和雇主多關注初入職場青年、增加減壓和精神支援、提供更多社區服務，以及提升雇員的精神保障。

工聯會青委於4月向18歲至35歲青年收集共559份問卷，從工作範疇、人際關係、公司文化等方面，了解年輕人的工作壓力情況，並於4日舉行記者會公布調查結果，發現25歲或以下及擁有兩年或以下工作經驗的受訪者，是最容易產生工作壓力的組群，整體有84.8%受訪青年表示初入職場時感到有壓力。

調查顯示，受訪者最大的壓力來源是「不熟悉工作內容」（56.5%）；其次分別是「工作內容缺乏清晰指引」（48.9%）和「處理職場人際關係」（46.7%）。此外，工聯會青委副主任陳潤枝表示，青年人有時需要請假的時候卻不敢請假，也是一個重要壓力來源。

工作壓力在未能妥善處理的情況下，令青年上班的積極性和精神健康都受到影響。陳潤枝表示，在產生工作壓力後，逾八成受訪青年不想上班，在工作壓力下，受訪青年的精神健康亦受影響，例如感到異常疲倦（81.1%）和焦慮（78.9%）。另外，有近六成青年更萌生辭職念頭。

儘管不少受訪青年在工作上面對不少壓力，但75.6%受訪青年認為他們在工作解壓上，沒有得到足夠的勞工福利保障或港府支援。另外，38.9%受訪青年在遇上工作壓力或精神困擾時不願意尋求支援。

工聯會副理事長 、青委主任林偉江呼籲港府和雇主重視青年初入職場的壓力狀況，建議港府鼓勵雇主關注初入職場的雇員，提供工作友善措施等。此外，港府應增加對初入職場青年的減壓和精神支援，及增加資源予社會團體提供更多社區服務，例如團體可為有需要的人提供評估、諮詢、輔導、增強抗壓力、轉介看醫生的服務等。

港府 香港 勞工

上一則

暴雨狂炸中國南方 珠江口上空「像開了水龍頭」

下一則

紅雨襲港7小時 將軍澳300車泡水 長洲包山棚架塌

延伸閱讀

亞洲這城市房租打敗香港、東京稱冠 比第2名貴一倍

亞洲這城市房租打敗香港、東京稱冠 比第2名貴一倍
「九龍城寨」口碑炸裂 港陸賣翻

「九龍城寨」口碑炸裂 港陸賣翻
香江觀察／244萬份「綠色炸彈」 今年威力有多大

香江觀察／244萬份「綠色炸彈」 今年威力有多大
港新聞自由排135輸烏干達等非洲國 被評「狀況艱難」

港新聞自由排135輸烏干達等非洲國 被評「狀況艱難」

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30

超人氣

更多 >
5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快
新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」
錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」
不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」
網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生