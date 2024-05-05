青年節調查：逾8成香港青年因工作壓力不想上班

香港示意圖。(圖：shutterstock)

4日是「五四」青年節，年輕人是勞動力最佳的族群，然而青年由校園踏入職場，面對各種轉變和適應問題，往往產生較大壓力。香港 工聯會青年事務委員會於4月進行問卷調查，發現近八成半受訪青年初入職場時感到有壓力，主因包括對工作內容不熟悉、不懂處理職場人際關係等，逾八成受訪青年因工作壓力而不想上班，六成人曾有辭職念頭。

文匯報報導，工聯會青委促請港府 和雇主多關注初入職場青年、增加減壓和精神支援、提供更多社區服務，以及提升雇員的精神保障。

工聯會青委於4月向18歲至35歲青年收集共559份問卷，從工作範疇、人際關係、公司文化等方面，了解年輕人的工作壓力情況，並於4日舉行記者會公布調查結果，發現25歲或以下及擁有兩年或以下工作經驗的受訪者，是最容易產生工作壓力的組群，整體有84.8%受訪青年表示初入職場時感到有壓力。

調查顯示，受訪者最大的壓力來源是「不熟悉工作內容」（56.5%）；其次分別是「工作內容缺乏清晰指引」（48.9%）和「處理職場人際關係」（46.7%）。此外，工聯會青委副主任陳潤枝表示，青年人有時需要請假的時候卻不敢請假，也是一個重要壓力來源。

工作壓力在未能妥善處理的情況下，令青年上班的積極性和精神健康都受到影響。陳潤枝表示，在產生工作壓力後，逾八成受訪青年不想上班，在工作壓力下，受訪青年的精神健康亦受影響，例如感到異常疲倦（81.1%）和焦慮（78.9%）。另外，有近六成青年更萌生辭職念頭。

儘管不少受訪青年在工作上面對不少壓力，但75.6%受訪青年認為他們在工作解壓上，沒有得到足夠的勞工 福利保障或港府支援。另外，38.9%受訪青年在遇上工作壓力或精神困擾時不願意尋求支援。

工聯會副理事長 、青委主任林偉江呼籲港府和雇主重視青年初入職場的壓力狀況，建議港府鼓勵雇主關注初入職場的雇員，提供工作友善措施等。此外，港府應增加對初入職場青年的減壓和精神支援，及增加資源予社會團體提供更多社區服務，例如團體可為有需要的人提供評估、諮詢、輔導、增強抗壓力、轉介看醫生的服務等。