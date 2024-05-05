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張家朗率香港男子花劍隊 世界盃首奪金

香港新聞組／香港5日電
花劍世界盃首度在香港舉行，香港男子花劍隊4日戰勝義大利隊奪冠，圖為張家朗（右）與隊友慶祝勝利。（新華社）
花劍世界盃首度在香港舉行，香港男子花劍隊4日戰勝義大利隊奪冠，圖為張家朗（右）與隊友慶祝勝利。（新華社）

國際劍擊聯會（FIE）花劍世界盃今年首在香港舉行，一連4天的賽事於亞博館舉行。香港男子花劍隊不負眾望在主場踏上頒獎台。由張家朗、蔡俊彥、梁千雨、李逸朗組成的男子港隊，4日出戰團體賽，他們先後擊退勁旅法國隊和韓國隊勇闖決賽，最終合力以45：41反勝世界排名第二的義大利隊，為香港奪得世界盃團體賽歷史首金。

文匯報報導，日前在個人賽16強止步的張家朗，4日偕隊友轉戰團體賽。港隊在早上已獲近百觀眾入場助威。團體世界排名第6位的港隊，今站以全新組合出戰，港隊在全場領先下以45：31擊敗對手，勇闖決賽與義大利爭奪歷史首金。

4日冠軍戰，港隊在蔡俊彥、張家朗和梁千雨輪流上陣後，初段落後11：15，其後一度被拉開8分差距。張家朗在17：25時上場，單局取得11分力追至僅有兩分差距，梁千雨與蔡俊彥在末段合取12分，加上張家朗在終局穩定發揮，終以45：41獲勝，再創香港劍史。

港女隊則在16強不敵國家隊，轉戰名次賽後以第13名作結。

張家朗以東京奧運金牌得主之姿主場出擊，不負眾望率領隊友奪下史上首金，再寫香港劍擊新篇章。他坦言主場奪冠倍有意義，「第一次在香港舉辦世界盃也可以奪金，也是第一次，其實是很開心的事。首先要多謝隊友，我們一起努力，在這麼多市民支持下，取得這面金牌。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄祝賀港隊歷史性勇奪金牌。他表示：「張家朗、蔡俊彥、梁千雨和李逸朗在比賽中表現出色，他們奪得獎牌實至名歸，展現了香港運動員的堅毅鬥志和團結精神，我們同感欣喜和光榮。香港劍擊運動員在國際賽事中屢創佳績，值得我們引以為傲。」

香港 世界盃 義大利

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