我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

港新聞自由排135輸烏干達等非洲國 被評「狀況艱難」

記者陳湘瑾／綜合報導
無國界記者（RSF）公布2024年世界新聞自由指數。（取材自無國界組織社群平台X）
無國界記者（RSF）公布2024年世界新聞自由指數。（取材自無國界組織社群平台X）

5月3日為世界新聞自由日，無國界記者（RSF）3日公布2024年世界新聞自由指數，於180個國家或地區中，香港排名135位，雖較去年上升5位，但評分減少1.8分至43.06分，仍處不合格水平，被評為「狀況艱難（Difficult）」級別，排在喀麥隆及烏干達等非洲國家後面。

無國界記者的報告指出，香港的評分較去年的44.86下跌1.8分為43.06，排名跟去年相比上升5個名次，從140名升至135名。

據報導，香港在2020年實施《港區國安法》後，在RSF的世界新聞自由指數排名一度「插水」，由2020年的80位跌至2022年的148位，是歷來新低。今次香港排名連續兩年回升，但繼續處於第二差的「狀況艱難」（difficult）類別。

據明報報導，香港政府發言人強烈譴責相關組織發表指數不實和偏頗言論，稱國安法和《國家安全條例》訂明，特區維護國家安全應當依法保護香港特區居民享有自由，而新聞和言論自由非絕對。發言人稱「香港的傳媒環境依然蓬勃」，只要不違法，傳媒批評政府施政的自由無受限制。

無國界記者稱，香港曾經是新聞自由的堡壘，但自從北京2020年通過國安法，實施一系列壓制獨立聲音的行動，香港的新聞自由經歷了前所未有的挫折。根據統計，截至目前已有10位記者遭到香港當局拘留，包括壹傳媒創辦人黎智英

無國界記者組曾於4月22日發表文章指出，大量香港記者經歷過被跟蹤和監視，數百人被迫流亡，隨著香港媒體關密，至少有900名記者失去工作；至少有3位自由記者被香港政府拒絕入境；至少有5家媒體停止營運，包括美國自由亞洲電台，也在今年4月宣布因安全考量關閉香港辦公室。

無國界記者曾於4月10日表示，該組織駐台北倡議專員白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）在抵達香港時被拘留6個小時後被遣返，白奧蘭原本預計前往旁聽黎智英的審訊。

白奧蘭當時告訴自由亞洲電台記者，此次訪港的目的是旁聽黎智英案，另一方面是希望測試23條立法後香港的情況，「過去幾個月我們去香港是想確認我們是否被視為是一個政治組織。」

無國界記者指出，這是該組織在香港機場第一次被遣返，無國界記者倡議總監文森（Rebecca Vincent）表示，「我們從未在任何國家經歷過這種狀況，當局如此明目張膽地企圖逃避對法庭程序的審查。」

香港 黎智英 遣返

上一則

支持黎智英標語 「快閃」英國倫敦橋

下一則

内地男大學生備妥6物 「不走回頭路」100元人民幣窮遊香江

延伸閱讀

唐家成出任港交所主席 曾領導促進市場流動性

唐家成出任港交所主席 曾領導促進市場流動性
世界新聞自由指數排名 香港評分下降 中國倒數第9

世界新聞自由指數排名 香港評分下降 中國倒數第9
郭晉安離婚 9000萬港元房產 歐倩怡「全沒份」

郭晉安離婚 9000萬港元房產 歐倩怡「全沒份」
港首季GDP增長2.7% 遠超預期 港股八連升 近百企業赴港IPO

港首季GDP增長2.7% 遠超預期 港股八連升 近百企業赴港IPO

熱門新聞

廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
福建艦裝備配置

專家：福建艦 常規動力航母天花板 央視：現實版輕舟過萬重山

2024-05-02 08:30

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑